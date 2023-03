Allarme bollette a Pistoia, "870 euro a famiglia". Publiacqua: "Cifre non veritiere"

Acqua sempre più a peso d'oro

Pistoia, 23 marzo 2023 – Nel giro di un paio di giorni sono stati pubblicati due rapporti che evidenziano i costi elevati delle bollette dell’acqua in Toscana: il Granducato, infatti, sia per "Cittadinanzattiva" che per Ircaf (Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione) è la Regione dove le bollette sono le più alte, con cifre significative anche per Pistoia.

Tutti i capoluoghi, ad eccezione di Carrara, rientrano nella top10 delle città italiane più care: si va dai 541 euro di Lucca agli 854 euro di Grosseto e Siena. In mezzo, Massa (749), Firenze, Prato e appunto Pistoia (780), Livorno e Pisa (834), Arezzo (837). "Con un uso più consapevole e razionale di acqua – afferma Cittadinanzattiva – quantizzato in 150 metri cubi all’anno invece di 192, una famiglia risparmierebbe ben 235 euro".

Sulla stessa lunghezza d’onda, anche se in tono minore, c’è Ircaf, che parla di una spesa di 552 euro per una famiglia e un consumo di 150 mc mentre la media nazionale si attesta su 379 euro all’anno.

Publiacqua, azienda partecipata e gestore del servizio, ribatte così alle contestazioni. "I dati sulle tariffe sono assolutamente distanti alla realtà – fa sapere Publiacqua in una nota –. Premesso che non è il gestore che fissa le tariffe ma l’Autorità Idrica Toscana, calcolare il costo delle nostre bollette su un consumo di 192 mc/anno è fuorviante in quanto una nostra famiglia media di tre persone consuma mediamente 105-110 metri cubi all’anno con un costo dell’acqua che quindi risulta attestarsi intorno ai 350 euro l’anno.

La stragrande maggioranza delle famiglie, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione che l’azienda promuove ogni anno dal 2002, sono abituate da anni a considerare l’acqua come un bene prezioso".

Inoltre Publiacqua contesta anche il confronto con altre realtà come, per esempio, Milano. "Esistono anche differenze orografiche – conclude l’azienda – e di strutture acquedottistiche gestite visto che ci sono costi ben diversi nel servire 1,3 milioni di cittadini concentrati in un tessuto urbano omogeneo, Milano, o distribuiti su un territorio che ha numerose aree collinari come il nostro; oppure tra attingere a falde di buona qualità piuttosto che dover potabilizzare e distribuire da acque superficiali".Saverio Melegari