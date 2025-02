"Bocciate le proposte di sostegno alle piccole imprese e alle famiglie"

"La maggioranza ha bocciato le nostre proposte di sostegno a microimprese e famiglie, votando in gruppo l’astensione e rendendo vani i cinque voti a favore dell’opposizione". Così i consiglieri del Pd esprimono il proprio disappunto: "Nell’ultimo consiglio comunale il Pd ha presentato due mozioni che impegnavano la giunta a sostenere le microimprese e le famiglie in affitto, rispettivamente attraverso bandi per l’imprenditoria e una maggiore dotazione del contributo affitti per le famiglie in difficoltà, utilizzando i fondi ottenuti per effetto dell’aumento dell’Imu che questa giunta ha deliberato per il 2025". Il consigliere del Pd Nicolò Paroli spiega: "Le mozioni trovano origine nell’aumento dell’Imu che la giunta Benesperi ha riservato a commercianti e artigiani dall’anno 2025. Come Pd abbiamo pensato di proporre una redistribuzione delle maggiori entrate, stimate in circa 50.000 euro in via prudenziale, attraverso l’impiego di una parte di questi fondi, in totale 30.000 euro divisi tra le due mozioni, in favore delle famiglie in difficoltà e delle microimprese per mantenere vivo il tessuto imprenditoriale di Agliana e, per quanto possibile rilanciarlo. Ebbene – sostiene Paroli –, la maggioranza unita ha deciso di astenersi nel voto facendo in modo, attraverso un cavillo del regolamento comunale, che le mozioni non passassero. Questi metodi ci mettono di fronte una maggioranza che non ha il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie scelte". Il capogruppo Pd Guido Del Fante aggiunge: "Da questa vicenda emergono due considerazioni: l’amministrazione non ha la capacità amministrativa e i fondi per progettare la destinazione di 30.000 euro per la comunità da qui a sei mesi, oppure non c’è interesse nel dare vita a processi di sostegno. Inoltre il dato politico: l’amministrazione Benesperi ha cancellato le agevolazioni e ha così aumentato l’Imu. Votando questa mozione avrebbe politicamente ammesso l’aumento dell’Imu che continua a negare, nonostante ormai sia chiaro a tutti. Continueremo a stimolare l’amministrazione affinché non si nasconda dietro la sua irresponsabilità e il paravento delle opere compiute grazie al Pnrr".

p.s.