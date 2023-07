’Blues’ tra luci e ombre Un’edizione da 15mila presenze in piazza "Riflettiamo sul 2024"

Oggi che il clima è finalmente disteso lo si può dire: un po’ di preoccupazione di non riuscire a mettere in piedi tutto garantendo qualità a gennaio, quando il Comune infine aveva sciolto la riserva ‘bando sì, bando no’ (scegliendo la seconda opzione), c’era. A gennaio, che già i tour degli artisti sono definiti, molte delle principali manifestazioni musicali italiane uscite con date e nomi, regali di Natale in forma di biglietti fatti. "Ma il programma finale quella qualità l’ha garantita e me lo hanno confermato l’apprezzamento ricevuto, l’adesione e la convinzione da parte del pubblico che si è dimostrato entusiasta. Insomma, abbiamo raggiunto un risultato che ritengo buono, capace di tenere alto il profilo della manifestazione". Va in archivio così la quarantaduesima edizione del “Pistoia Blues“, con un numero che è Giovanni Tafuro dell’associazione Blues In a consegnare: quindicimila presenze complessive.

"Ovvio, non ci nascondiamo – ha detto –, nessun record. Il festival non sarà ricordato per i numeri. Ma le nostre aspettative sono state superate, in particolar modo trainate dalle serate di Mannoia-Rea, Hackett e Baustelle. Tutto esaurito in queste tre date? Solo in termini delle capienze da noi richieste, non per la capienza della piazza stessa che avrebbe potuto contenere molte più persone. Era difficile aspettarsi numeri stellari partendo in ritardo con il lancio e senza nessuna data in esclusiva. Mi ha comunque piacevolmente sorpreso la forte presenza di pubblico straniero, in particolare nelle serate di Rice, Stirling e Rudd. Molti olandesi, francesi e anche americani". Ora le energie di Tafuro e di Blues In sono rivolte verso Sarzana con il Moonland festival (con, tra gli altri, Ben Harper) e il Beat Festival di Empoli a fine agosto, ma una riflessione sul 2024 occorre farla già adesso. "Al di là delle decisioni che il Comune vorrà assumere e che spero verranno esplicitate nelle prossime settimane consapevoli che tutti i grandi festival stanno lavorando adesso sulla programmazione dell’anno prossimo – prosegue Tafuro –, credo ci sia la necessità da un lato di avere certezze su tempistiche e budget a disposizione, dall’altro quella di attivare un po’ di approfondimento sulla manifestazione. Persiste nell’opinione pubblica questo eterno dibattito, a chiedersi ‘dov’è il blues al Pistoia Blues’, a ricercare un’identità perduta; poi magari organizzi la serata più puramente blues e il pistoiese non lo trovi. A maggior ragione occorrerà rafforzare questa identità se dovesse passar la legge che decreterà il festival a manifestazione d’interesse nazionale. Chiediamoci allora dove vogliamo andare, se rincorrere i concertoni alla Lucca Summer Festival oppure portare serate blues che mettono insieme sì e no duecento persone. Le idee e le possibilità sono molte, se il Comune chiederà qualcosa all’associazione volentieri daremo il nostro contributo".

Una riflessione che però per Tafuro non dovrà riguardare il nome, poiché "ormai quello è quasi un brand, ha il suo bagaglio di rispetto e autorità negli occhi del pubblico. Quest’anno Rea e Mannoia si sono detti onorati di suonare qua: l’onore è stato ovviamente nostro, ma conoscevano perfettamente i trascorsi del festival e della piazza". Dovesse passare la linea del bando di gestione come sembra che sarà, Blues In come già affermato non parteciperà dovesse trattarsi della copia del bando pubblicato in passato? "Sorrido ripensando alle modalità di formulazione dei vari paragrafi di quel bando, ma sono certo che il Comune non replicherà quel modello adottandone uno più adeguato".

linda meoni