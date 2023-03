"Blues", a tutto festival Sul piatto 150mila euro

Eccoli pronti i fondi per il "Pistoia Blues Festival 2023": a dirlo è una recente delibera della Giunta comunale pistoiese che stabilisce in 150mila euro il contributo che viene versato al "Circolo Culturale Blues’in" da parte di palazzo di Giano per l’organizzazione della manifestazione che animerà piazza Duomo, e non solo, nel prossimo luglio. Un passo in avanti definitivo dopo le polemiche che si sono susseguite nelle scorse settimane, tra il tira e molla legato al bando di affidamento e soprattutto alla luce dello stop al contributo governativo, frutto del disegno di legge approntato nella precedente legislatura, che doveva arrivare a 250mila euro all’anno inserendo il Pistoia Blues tra le manifestazioni riconosciute dalla Legge 2382012 con l’effetto di garantire al festival un contributo ministeriale continuativo. Uno stop dovuto al cambio di Governo che ha fermato l’attività nell’autunno scorso che ha fatto slittare tutto in avanti: erano stati fatti dei tentativi per far partire i fondi in extremis ma non ci sono stati i margini. A questo riguardo, però, il Comune ha messo i puntini sulle "i" proprio nella delibera: "Preso atto che tale disegno è stato ripresentato al Senato – si legge nel documento – nella speranza che esso possa essere definitivamente approvato e che dal 2024 il Festival Blues di Pistoia possa finalmente beneficiare di un contributo continuativo tale offrire stabilità e permettere quindi la progettazione e realizzazione di programmi sempre più ambiziosi".

L’assegnazione a "Blues’in" di Giovanni Tafuro è, pertanto, temporanea e allo stesso tempo è stato presentato anche il conto della serva di quanto si pensa accadrà a luglio: ai 150mila euro del Comune vanno aggiunti i 20mila della Regione mentre si stima un incasso da biglietti per i concerti di circa 250mila euro. Sul fronte uscite, invece, il cachet per tutti gli artisti viene ipotizzato in 220mila euro e ci sono anche ben 140mila euro di costi per gli allestimenti tecnici con le tribune, bene ricordarlo, serviranno poi anche per la Giostra dell’Orso. Ricordiamo che, per ora, sono stati ufficializzati i concerti di Xavier Rudd (5 luglio), Steve Hackett (7), Baustelle (8), Ana Popovic, Wolfmother e Dirty Honey (9) oltre a Damien Rice (12). Altri spettacoli, però, verranno ufficializzati a brevissimo per poi entrare definitivamente in clima "Pistoia Blues".