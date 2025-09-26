Blitz di notte nelle gioiellerie. Sette minuti per portare via l’oro. Poi si ’coprono’ con gli estintori

È stato un vero blitz, messo in opera da sei uomini incappucciati con dei passamontagna, che in circa sette minuti di tempo, con un sincronismo perfetto hanno svaligiato due gioiellerie, distanti una ventina di metri a tra loro. Il fatto è avvenuto a Lamporecchio, nella centrale via Gramsci, alle tre nella notte ra mercoledì e giovedì. Le oreficerie che hanno subito il furto sono la Gioielleria Giannoni e la Gioielleria Citi di Matteo Setzu.

Dividendosi i compiti i malviventi hanno prima divelto la saracinesca con un palanchino, poi hanno sfondato la porta d’ingresso dei due negozi, rubando tutto l’oro presente sugli scaffali. Si parla di un bottino importante: complessivamente circa 150mila euro. È scattato immediatamente l’allarme. I proprietari della Gioielleria Giannoni abitano nei piani superiori dell’esercizio commerciale.

"Ho sentito un grande rumore - dice il proprietario Luca Secchioni – proveniente dal piano terra e il suono della sirena dell’allarme. Mi sono subito affacciato alla finestra e ho visto quello che stava succedendo. Anche mia madre Paola Giannoni si era affacciata, urlando a squarciagola aiuto. Uno dei malviventi, per zittirla, ha preso un estintore, che si erano portati con loro, spruzzando la schiuma nella nostra direzione. Stessa operazione eseguita nei confronti di altre persone, che svegliate dall’allarme si erano nel frattempo affacciate, e hanno visto quello che stava succedendo. La schiuma, spruzzata da più estintori ha ricoperto completamente una macchina parcheggiata e il marciapiede prospicente i due negozi. Ho chiamato subito il 112, denunciando l’accaduto. Sono stati attimi di paura - continua nel racconto Luca Secchioni- di esitazione, ma soprattutto il tempo è stato brevissimo. Circa sei minuti. Non ho avuto il tempo di scendere. Ho evitato di incontrarmi a faccia con i ladri ed è stato meglio così. Sono scappati a bordo di due autovetture. Nella fuga, a uno dei ladri, sul marciapiede davanti al negozio – conclude Luca Secchioni – è caduto per terra dell’oro che avevano appena rubato. Sto provando rabbia e amarezza ed impotenza per ciò che abbiamo subito".

La gioielleria Giannoni vanta una lunga storia a Lamporecchio. Presto festeggerà i cento anni di attività. Un lavoro tramandato da generazioni in generazione. Nel passato subì un furto simile nel lontano 1963. In anni ha dovuto denunciare anche diversi furti, eseguiti con destrezza. Stesso sistema è stato adottato nell’altra gioielleria Citi, gestita da Matteo Setzu. I proprietari non abitano nei pressi del negozio. Ma scattato l’allarme sono subito corsi al loro esercizio. Pochi minuti, il tempo di vestirsi. Ma ormai i ladri erano fuggitivi con la refurtiva. Un danno importate, economicamente ingente.

"Appena è suonato l’allarme – racconta Matteo Setzu – sono subito corso sul posto. Ero ancora in pigiama. Purtroppo, quando sono arrivato sul posto mi si è aperta davanti agli occhi una scena che non avrei mai voluto vedere: la saracinesca divelta, la porta d’ingresso frantumata e gli scaffali contenenti l’oro completamente svuotati. Gli altri oggetti, bigiotteria varia, che hanno meno valore li hanno lasciati sul posto. Un lavoro da professionisti. Ho subito danno morale ed economico importante. Provo molto dispiacere e rabbia. Ancora non me ne sono ancora completamene reso conto". Un fatto di cronaca che ha destato molto clamore nella comunità di Lamporecchio. Un fatto del genere non era mai accaduto. Subire un doppio furto, perpetrato da sei uomini incappucciati nel centro del paese dà un senso di paura, impotenza ad anche tanta rabbia tra i cittadini.

Massimo Mancini