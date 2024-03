Bisogni educativi speciali, prof a confronto

Formazione e aggiornamento d’eccellenza per i docenti e gli assistenti delle cooperative che operano nell’Istituto Bonaccorso da Montemagno: mercoledì pomeriggio nell’aula magna del plesso Dante Alighieri è stato invitato Raffaele Ciambrone, docente di didattica e pedagogia speciale all’Università di Pisa e coordinatore del gruppo dell’osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità. Durante le due ore di formazione il docente ha dato un contributo importante all’approccio degli insegnanti dei tre ordini di scuola, dove le classi sempre più complesse e disomogenee presentano dati significativi di bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali.

"La scuola ha continuamente bisogno di potersi rinnovare e di modificarsi in vari aspetti per accogliere le necessità di ognuno – ha osservato la docente referente del progetto Lea Merola – in scuole come la nostra dove il bacino d’utenza di 1500 studenti è variegato, malgrado si spendano tante energie e risorse, è sempre più necessario trovare strategie efficaci per riconoscere e sfruttare le potenzialità di ciascun individuo. Per questo abbiamo voluto ascoltare una voce autorevole della nuova didattica inclusiva invitando Raffaele Ciambrone".

Tra le possibili strategie suggerite dall’esperto, frutto della sua lunga esperienza e ricerca, figurano la riorganizzazione dell’orario didattico e la distribuzione degli insegnamenti fondata sulla persona. Con il progetto Mo.di (migliorare l’organizzazione didattica) ideato dallo stesso Ciambrone, attualmente in fase di sperimentazione in alcune scuole, viene favorito lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno studente migliorando le condizioni che favoriscono l’apprendimento e innalzando la qualità degli interventi educativi e didattici.

Daniela Gori