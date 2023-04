"Bisogna vigilare su ogni forma di revisionismo"

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, I gruppi consiliari di minoranza nel consiglio comunale di Pistoia (Partito Democratico, Civici e Riformisti, Pistoia Ecologista Progressista) hanno diramato un comunicato congiunto sull’argomento, tornato alla ribalta della cronaca nella giornata di ieri: "La memoria è responsabilità. Occorre vigilare su ogni forma di revisionismo o minimizzazione sia del fascismo che della Resistenza – hanno affermato –. Chi contesta la festa della Liberazione può farlo perché c’è stato quel 25 aprile 1945, perché qualcuno si è sacrificato anche per chi al tempo combatteva dall’altra parte e per chi oggi la ritiene una festa inutile. Siamo sollecitati a difendere e promuovere i valori di libertà, uguaglianza, democrazia e pace scolpiti nella Costituzione. Quel che resta come patrimonio comune della Resistenza è la lotta popolare per la libertà, libertà che va curata ogni giorno nella consapevolezza che è il patrimonio più prezioso che i nostri partigiani hanno costruito per il nostro futuro e quello della nostra patria. La nostra Repubblica è andata avanti e va avanti col metodo democratico – hanno aggiunto – ed ha già superato di oltre mezzo secolo il regime totalitario che l’aveva preceduta. Ciò conferma che le radici piantate il 25 aprile 1945 sono salde. Che si mantenga viva la memoria del 25 aprile nella continua attuazione dei principi e degli ideali della sua Costituzione", hanno concluso gli esponenti del centrosinistra.

