Biogas al posto del compost, le perplessità

Impianto per produrre biogas, biometano e compost di qualità, da realizzare a Tana Termini, sul confine con il comune di Bagni di Lucca, in sostituzione di quello di compostaggio realizzatovi dalla Sistemi Biologici anni addietro che però, sostiene il comitato che raduna gli imprenditori e i cittadini dell’area, di compost non ne ha venduto neppure un chilo. Sono stati in molti all’incontro, in risposta all’invito dell’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, anche se in maggior numero provenienti dal fortemente interessato Comune confinante. "La Regione Toscana – scrive il Comune guidato da Luca Marmo – ha notificato agli enti competenti di livello regionale, agli enti locali interessati e al Comune di San Marcello Piteglio la comunicazione dell’avvio dell’Iter per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale e del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per il “Progetto per la trasformazione dell’impianto di compostaggio esistente in un impianto a digestore anaerobico per il trattamento della Forsu“ di Tana Termini, proposto dalla società Pistoia Compost Srl., attuale proprietario dell’impianto". In sostanza la Regione chiede se ci siano criticità individuate sia dai Comuni che dai cittadini e, mentre ai primi è chiesta prevalentemente una valutazione tecnica, nel caso dei secondi entra in gioco la lunga serie di valutazioni che sono esternate al sindaco, Luca Marmo, al suo vice, Giacomo Buonomini e al funzionario dell’ufficio tecnico comunale Federica Strufaldi. La posizione degli imprenditori, di Legambiente e dei cittadini presenti è chiarissima: "Il digestore porta puzzo e traffico senza alcun beneficio, le stime si attestano su 80 camion al giorno con tutte le conseguenze del caso e tutte già note per averle sperimentate. Dall’altro lato della medaglia c’è il danno che verrà subito dalle 101 imprese presenti, a partire da bar, ristoranti bed & breakfast, agriturismi, ristoranti e via elencando". Il danno maggiore verrebbe subìto da imprese d’oltre confine comunale, ma tra le danneggiate ce ne sarebbero anche nel Comune di Luca Marmo. La zona conta, secondo il Comitato, almeno 60mila presenze nel periodo da maggio a ottobre, numero tutt’altro che trascurabile e che avrebbe rivitalizzato anche il mercato immobiliare, una lunga teoria di automezzi pesanti e puzzolenti, sempre secondo il comitato, porterebbe a zero le presenze di sportivi del rafting come delle altre discipline collegate, producendo un danno spaventoso, oltre a sperperare 10 milioni di euro provenienti dal Pnrr". Domani sera, lunedì 13, si replica a Bagni di Lucca.

Andrea Nannini