Billie Holiday, Videomusic, Björk e i Pink Floyd Quattro incontri dedicati alla storia della musica

Lo Spazio Zero - arte contemporanea di Casalguidi, che fino a giugno ospiterà la mostra "Hypokrisie" di Luigi Petracchi e Gustavo Maestre, promuove un ciclo di seminari musicali con le associazioni di promozione sociale Centro Studi Athena e Hiperuranios e Ark Light-Architettura e Ricerca. "L’idea di dar vita a questi seminari – spiegano Luigi Petracchi e la moglie Edi Pagliai di Spazio Zero – è nata da un confronto con il critico musicale, nonché addetto alla Cultura del Comune di Serravalle Lorenzo Becciani. La sua conoscenza dell’universo musicale è stata essenziale per il varo di questa iniziativa". I seminari si terranno i primi quattro mercoledì di maggio con questo programma: mercoledì 3 maggio "Gli Stati Uniti contro Billie Holiday", verrà ricostruita la travagliata storia di Billie Holiday per molti la più grande voce di tutti i tempi. Mercoledì 10 maggio: "I nostri anni ‘80", con ospite Clive Griffiths presentatore e cuore pulsante di Videomusic, la prima rete televisiva totalmente dedicata ai video musicali e che ha di recente scritto il libro "I nostri anni Ottanta", edito da Eclettica. Mercoledì 17 maggio: "La musica della Terra del Fuoco e del Ghiaccio", occasione per analizzare il continuo contrasto tra il potere della natura e la straordinaria comunità che si è sviluppata attorno a Björk e Sigur Rós. Mercoledì 24 maggio: "Il lato oscuro della luna- 50 anni di Dark Side Of The Moon", dove sarà analizzato il contesto artistico, spirituale, politico e sociale che fece da sfondo all’opera. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese. Tutti i seminari inizieranno alle 21, con ingresso libero.

