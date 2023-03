Billeri nuova presidente di Anpi Montagna Pistoiese: succede a Monari

Nuovo gruppo dirigente per l’Associazione dei partigiani: eletta la nuova presidente Anpi Montagna Pistoiese. "Dopo un lungo e proficuo periodo di presidenza, Rita Monari passa la mano – si legge nella nota dell’associazione – e il direttivo della sezione Anpi Montagna Pistoiese ha eletto Serena Billeri come nuova presidente, con Moreno Seghi e Rita Monari vice e Mila Mazzoni segretaria tesoriere". Serena Billeri, classe 1978, insegnante, è tesserata nella sezione da quattro anni, "da quando cioè ha eletto il proprio domicilio sulla montagna – si legge –. Ha una grande conoscenza dell’associazione, alla quale da tempo è molto legata: ha fatto prima parte dell’unità giovanile degli amici Anpi e per sette anni si è occupata della Sezione Anpi Santa Croce sull’Arno, suo paese di origine, ricoprendo anche lì il ruolo di presidente. Sulla montagna si è poi appassionata alle vicende della Brigata Bozzi, grazie alla conoscenza diretta di testimoni e familiari dei partigiani che la componevano, facendo talvolta anche ricerca diretta sul campo".

Forte della lunga esperienza in Anpi, la presidente Billeri ha già le idee chiare: "I primi obbiettivi, sui quali siamo già attivi sono, l’allargamento della base associativa e l’interfaccia con la scuola – spiega – che si è già manifestata molto positivamente; per me la scuola ha rappresentato un faro e vorrei regalare la mia esperienza ai giovani perché imparino a capire il passato e con questo costruire il futuro, utilizzando il loro libero arbitrio, senza condizionamenti. Custodire la memoria contro ogni forma di vilipendio e di speculazione sarà l’impegno primario ed in questo senso – conclude – per avere una ’memoria viva’ si dialogherà con le nuove generazioni affinché non siano abbagliate dalle luci di eventuali ’suggestioni neofasciste’. Punto fermo sarà anche la promozione dei valori fondanti della nostra Costituzione".

Andrea Nannini