Bilancio ok, ma senza l’opposizione "Rincaro Tari e lotta all’evasione"

Approvato con nove voti favorevoli della coalizione di maggioranza e sette contrari (tutta l’opposizione) il bilancio triennale di previsione 2023-2025. Un bilancio ‘prudenziale’ come lo definiscono il sindaco Luca Benesperi (nella foto) e l’assessore al bilancio Katia Gherardi, che ritocca le tariffe dei servizi e mantiene la qualità e quantità, deve fare i conti con l’aumento dei costi delle utenze e le incognite dei proventi dalle partecipate, in particolare dalla Multiutility: previsti in 195mila euro in meno, quasi dimezzati. Il bilancio pareggia con l’applicazione alla spesa corrente di 500mila euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione. Le previsioni totali di spesa sono sui 9 milioni. Per le utenze di luce e gas si prevede nel 2023 un aumento sui 320mila euro, di cui 270mila per l’illuminazione e 50mila per il gas. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è di circa un milione 900mila euro per ogni annualità: "Di cui circa la metà – spiega il sindaco – è riferito alle mancate entrate Tari". Come abbiamo già annunciato la Tari aumenta in base a quanto approvato dal Piano economico finanziarie di Ato (a cui il Comune di Agliana ha votato contro). Le entrate Imu (l’aliquota passa dal 9.6 al 10.6 per mille) sono previste in 2 milioni 900mila euro per ogni annualità. L’amministrazione sta lavorando sul recupero evasione.

"Prevediamo – informa ancora Benesperi – circa 2 milioni 500mila euro di pagamento spontaneo, 200mila dall’aumento delle aliquote e altri 200mila da ravvedimento operoso. Dal 2019 abbiamo iniziato il recupero dell’evasione, recuperando 150mila euro sul 2017, 50mila sul 2018 e 300mila sul 2019. L’accertato 2022 è di due milioni 800mila euro, nel 2020 era due milioni 340mila. Percepiamo la collaborazione dei cittadini". Per i servizi a domanda individuale (nido, mensa e trasporto scolastico) è stata introdotta una quota d’iscrizione di cinque euro (era gratuita) e le fasce di reddito sono state portate da tre a cinque. "Questo per equità – spiega – in modo che le rette siano proporzionate al reddito". La spesa per il personale passa da 3.150.000 del 2022 a 3.250.000, per adeguamento degli stipendi. Previste tre assunzioni: una all’Urp e due assistenti sociali.

Piera Salvi