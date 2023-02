Bilancio di previsione 2023, quadro complesso

La prima giornata di discussione in consiglio comunale sul bilancio di previsione è stata decisamente intensa. E’ stato l’assessore al bilancio, Margherita Semplici, ad aprire il dibattito spiegando le linee guida che hanno portato la Giunta a redigere questo bilancio di previsione. "In sede di previsione ai fini del raggiungimento del pareggio – ha spiegato l’assessore Semplici – è necessaria la destinazione al corrente dei risparmi da rinegoziazione dei mutui e di una quota degli oneri di urbanizzazione a manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione, così come previsto dalla legge. E’ evidente che il bilancio 2023 dovrà subire aggiustamenti conseguenti all’andamento delle entrate e delle spese – ha aggiunto –, che potranno essere valutate solo in corso di anno in conseguenza degli effetti del trascinarsi nel tempo delle turbolenze sul mercato energetico e del caro materiali. Per il 2023 si punta al mantenimento del livello di servizi raggiunto con una particolare attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio in ragione delle criticità sopra evidenziate. Ha ancora priorità la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio, delle scuole in particolare, delle strade, del verde, sfruttando tutte le possibili risorse disponibili".

Una discussione caratterizzata dai tanti emendamenti presentati da parte dell’opposizione sui vari punti. Tra quelli presentati, l’emendamento che ha scaldato un po’ il consiglio è stato quello presentato dal consigliere Paolo Tosi del Pd riguardo all’aumento delle indennità di sindaco e assessori. "Un emendamento per fare chiarezza – ha spiegato il consigliere Tosi – per spiegare un aumento da 35mila a 69mila euro. Oggi le risorse sono arrivate dallo Stato, ma nel 2025 questo finanziamento non ci sarà più ed a quella data cosa succederà?". La stessa domanda che si è posta la consigliera del Pd, Federica Fratoni. "Nel 2025 quando il trasferimento da parte dello Stato non ci sarà ricadrà sulle spalle dei pistoiesi? Il sindaco in campagna elettorale disse che le indennità non sarebbero state toccate per poi aumentarle". Domande che hanno alzato un po’ i toni del dibattito. Pronta la risposta dell’assessore Margherita Semplici. "La previsione del 2025 – ha spiegato Semplici – tiene conto del contributo statale che è un contributo finalizzato quindi spendibile solo in questo modo. Se poi saranno tolti rivaluteremo la questione. La legge dello Stato ha incrementato le indennità ponendosi il problema che l’incarico di un sindaco è di massima responsabilità con rischi quotidiani. Poniamoci piuttosto il problema di ’guadagnare’ con il nostro lavoro amministrativo l’indennità assegnata", ha concluso.

Maurizio Innocenti