Biker cade con gravi conseguenze Pronto intervento di Sast e Pegaso

Maxi intervento alla Croce Arcana per un ciclista caduto mentre si trovava in Montagna. Sul luogo dell’infortunio occorso al biker bolognese, sono intervenuti contemporaneamente il Soccorso Alpino Speleologico Toscano, i Vigili del Fuoco, la Misericordia di Cutigliano, l’automedica e l’elicottero Pegaso 1. L’allerta è stata diramata alle 15:40 dalla centrale del 118 e i soccorritori hanno rapidamente raggiunto il luogo dove un uomo di 65 anni era riuscito a trascinarsi dopo una rovinosa caduta, conclusa fortunatamente solo con importanti traumi alla spalla sinistra che non lo hanno posto in pericolo di vita. Al piazzale della Croce Arcana i soccorritori hanno provveduto, dopo le stime sul suo stato di salute, a farlo salire sull’elisoccorso sopraggiunto nel frattempo, che lo ha trasferito all’ospedale San Jacopo di Pistoia per una valutazione dello stato dei traumi e provvedere al ricovero. Con questo intervento si conferma la necessità di avere sulla Montagna Pistoiese un gruppo di soccorritori altamente specializzato, che in caso di bisogno può fare la differenza.

Andrea Nannini