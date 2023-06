Vicini, nelle difficoltà prima ancora che nell’ordinarietà. La Biblioteca San Giorgio, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio (che contribuiscono con 160 euro, raccolti nel mercatino Di libro in libro tenutosi lo scorso 24 maggio), invita tutti coloro che vogliano offrire il loro contributo per fronteggiare l’emergenza che ha travolto le biblioteche della Romagna, a partecipare alla raccolta fondi che verrà destinata alla Biblioteca comunale Manfrediana di Faenza. Da lunedì al Banco accoglienza della biblioteca è presente un box apposito all’interno del quale inserire ognuno il proprio contributo che sarà poi consegnato dalla nostra Biblioteca ai colleghi faentini.