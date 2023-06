"Biblioteca delle voci" Si cercano donatori

Si chiama "Biblioteca delle voci" ed è un archivio che mette ‘in scaffale’ voci qualunque al solo e nobile scopo di restituire anima e calore a chi quella voce l’ha persa e non ha nient’altro che parli per lui se non un suono artificiale che sembra arrivare dal fondo di un tubo metallico. È una chiamata ad entrare a far parte di quella biblioteca l’appuntamento di giovedì alle 15 nella saletta soci Coop di Pistoia organizzato per la sezione provinciale Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) da Daniela Morandi che ha fortemente voluto far passare da Pistoia questa campagna nazionale denominata "My voice" alla ricerca di donatori di voce.

L’iter è semplice oltre che gratuito: presentandosi al reclutamento di giovedì si avanza la propria candidatura, si viene censiti e poi richiamati, potendo gestire le successive fasi di registrazione direttamente da casa.

"Tutti conosciamo della donazione degli organi, ma mai nessuno prima aveva pensato a quanto importante fosse donare la propria voce – spiega Daniela Morandi –. Da quando ho aperto la sezione Aisla pistoiese nel 2006, dopo aver vissuto la malattia di mio marito e incontrato molti altri malati di Sla, so quanto questa questione sia vissuta con sofferenza. La voce metallica dei comunicatori è apersonale, asettica. Mettere a disposizione la propria voce è un gesto semplice e gratuito capace di esprimere amicizia, affetto e vicinanza, compiuto in completo anonimato, che gratifica chi lo fa e chi lo riceve. Mi piace pensare che anche i miei concittadini possano entrare nelle case di un malato con la loro voce e permettergli di esprimere emozioni, bisogni, richieste". Nell’incontro di giovedì ad ogni partecipante sarà consegnata una cartolina che servirà a raccogliere i dati personali. Quelle stesse cartoline saranno consegnate alla referente formazione Aisla Stefania Bastianello che le condurrà al Nemo Lab di Milano; sarà poi da qua che i candidati donatori riceveranno la chiamata per un primo feedback ed eventuali successive interviste o ulteriori colloqui.

"A fine giugno, il 30 del mese, ci sarà poi un’altra iniziativa a Sarripoli che sarà dedicata al progetto My Voice – conclude Daniela spiegando più nel dettaglio il progetto –. Un gruppo di miei studenti che si ritrovano a trent’anni dalla maturità ha deciso di coinvolgere Aisla nella serata: quel che raccoglieremo servirà ad acquistare un kit microfoni, in modo da poter essere in futuro noi stessi attivi nell’iter delle registrazioni vocali, da effettuare direttamente al domicilio dei partecipanti". Tutto il dettaglio del progetto My Voice è consultabile sul sito dell’associazione all’indirizzo aisla.itprogetto-my-voice.

l.m.