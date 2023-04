"Bianchini e Romiti assolti dall’accusa di diffamazione"

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 8, legge 4748, pubblichiamo la seguente richiesta di rettifica pervenuta al nostro quotidiano in merito all’articolo, pubblicato lo scorso 25 marzo, relativo all’assoluzione (ben evidenziata nel testo dello stesso) di Edoardo Bianchini e Alessandro Romiti, nel processo che li vedeva imputati per il reato di diffamazione a mezzo stampa sulla testata "Linealibera".

"Il 24 marzo scorso, a Pistoia, il giudice Pasquale Cerrone ha assolto, ’perché il fatto non costituisce reato’ (ex art. 530, co. 1, cpp), Edoardo Bianchini e Alessandro Romiti, accusati di avere offeso, in maniera diffamante Andrea Alessandro Nesti. Il titolo dalla Nazione dedicato al caso (’Diffamarono l’ex comandante Nesti: assolti Bianchini e Romiti’), evidenzia – secondo la nota inviata dallo stesso Bianchini – una situazione fuorviante: ’Diffamarono’ è un passato remoto che accredita, nel lettore, l’idea che i due abbiano davvero diffamato Nesti. Ma così non è stato".