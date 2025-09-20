Biancalani dice "no" al vescovo. Non dirigerà l’ufficio missionario. E a Ramini i migranti aumentano

Don Massimo Biancalani ha detto "no". Nei giorni scorsi il sacerdote ha formalizzato per iscritto il rifiuto all’incarico di direttore dell’Ufficio missionario diocesano, che gli era stato proposto circa un mese fa dal vescovo Fausto Tardelli. Una decisione netta, che apre un nuovo fronte nella complessa vicenda che da anni lo vede protagonista. Ora sarà Tardelli a dover stabilire come procedere, in un quadro che intreccia la vita della diocesi con le tensioni generate dalla gestione dell’accoglienza dei migranti. Naufragato il trasferimento a diverso incarico, che avrebbe comportato l’addio di Biancalani a Vicofaro e Ramini, resta in piedi l’ipotesi della rimozione. In forza, secondo le ricostruzioni, di un procedimento disciplinare ai sensi del diritto canonico aperto a suo carico nel giugno scorso.

Il nodo principale resta Vicofaro. La parrocchia, epicentro della lunga esperienza di ospitalità e solidarietà avviata da Biancalani, è stata da tempo affidata giuridicamente a un altro parroco, monsignor Patrizio Fabbri. Una decisione che sul piano formale ha segnato una cesura, ma che non ha impedito al sacerdote di continuare a celebrare messe e riti religiosi in quella comunità che negli anni lo ha seguito e sostenuto. La presenza di Biancalani a Vicofaro, pur non avendo più un riconoscimento canonico diretto, resta dunque un fatto concreto e quotidiano (anche se i fedeli della zona lamentano la chiusura della chiesa per buona parte della settimana, ndr), destinato a mantenere alta l’attenzione. A complicare ulteriormente la situazione c’è la realtà di Ramini, dove negli ultimi mesi si è registrato un costante aumento della presenza di immigrati. Alcuni di loro, hanno trovato riparo sotto il porticato della chiesa, almeno fino a quando le condizioni meteo lo consentiranno. Un’immagine che fotografa con chiarezza la fragilità del sistema di accoglienza sul territorio e il ruolo, non ufficiale ma tangibile, che le parrocchie continuano a svolgere.

Proprio sul tema dell’accoglienza è intervenuto lo stesso don Biancalani, spiegando le ragioni di tante difficoltà: "L’eccessivo numero di persone accolte ha reso difficile la gestione di Vicofaro. Papa Francesco chiedeva a tutti di accogliere, ma io ho sempre domandato spazi alternativi e risorse. A me non è stato dato nulla, mentre ad altri che gestiscono ora vengono destinati fondi. A me non sono mai arrivati". Parole che riflettono l’amarezza del sacerdote e al tempo stesso la sua volontà di non abbandonare un impegno che ritiene parte integrante della sua missione pastorale.

Il rifiuto dell’incarico missionario segna un passaggio importante anche sul piano ecclesiale. Per il vescovo Tardelli si tratta ora di affrontare una questione che non è soltanto disciplinare, ma anche pastorale e simbolica. Da un lato c’è la necessità di garantire l’ordine canonico, ribadendo la centralità delle decisioni della Curia. Dall’altro c’è la spinta di una comunità che riconosce in don Biancalani una figura di riferimento, soprattutto per il mondo dell’accoglienza e della solidarietà. Il "no" del sacertodote alla guida dell’Ufficio missionario si inserisce in questa linea di coerenza con la propria visione, ma obbliga la diocesi a una riflessione non rinviabile. La gestione del "dopo Vicofaro", con un parroco formalmente responsabile e un altro che continua a esercitare di fatto un ruolo pastorale, rappresenta un nodo da sciogliere non indifferente. Così come lo rappresenta Ramini e la sua embrionale comunità d’accoglienza.

Il tempo è poco. Con la lettera pastorale che nei giorni scorsi Tardelli ha inviato a tutte le parrocchie e i sacerdoti, infatti, è stata messa nero su bianco una data importante: 5 gennaio 2026, ovvero il giorno del suo 75esimo compleanno, limite massimo imposto dalla Chiesa per svolgere le funzioni di vescovo: allora Tardelli sarà messo a riposo, senza più potere decisionale al vertice della Diocesi. Riuscirà a sciogliere tutti i nodi prima della "pensione", o la palla passerà al suo sostituto?

A.B.-M.M.