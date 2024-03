Benesperi punta dritto al bis: "Avanti, c’è ancora molto da fare"

"Avanti tutta, a testa alta e con il sorriso. Scarpe da ginnastica e gambe in spalla. Ce la faremo". Luca Benesperi ha concluso così il suo intervento, ieri al Lago 1° Maggio, dove è stata presentata la sua ricandidatura, in una sala gremita, tra grande entusiasmo e infiniti applausi. Benesperi punta al bis, sostenuto da una coalizione più ampia, rispetto a quella che lo portò alla vittoria nel 2019. Con Fratelli d’Italia, Lega Salvini e Forza Italia, ora ci sono anche Noi moderati e la nuova lista civica Benesperi sindaco. "Abbiamo fatto tanto e vogliamo fare ancora molto". Benesperi ha fatto un lungo elenco delle cose realizzate, diverse con fondi del Pnrr: "Perché avevamo progetti pronti e credibili" - ha evidenziato. Un riassunto che tocca vari aspetti: nuova pista ciclabile, ristrutturazione della palestra della scuola don Milani di Spedalino, nuova scuola in via Mallemort de Provence ("Taglieremo il nastro a maggio" - ha annunciato), consolidamento sponde e sostituzione staccionata al parco Pertini, l’acquisto dei locali per la nuova sede della biblioteca comunale con il prezioso "Fondo Risaliti", l’avvio dei lavori per nuovo nido nell’ex cucina comunale, la Casa delle associazioni, ristrutturazione allo stadio Bellucci, il progetto "Educativa di strada" per gli adolescenti, spettacoli al parco di Carabattole, ed eventi tutto l’anno. L’accordo con la Questura per fare il passaporto in Comune, nuove telecamere per la sicurezza e tanto altro. "Ringrazio la mia famiglia, la giunta, i consiglieri di maggioranza, i rappresentanti delle forze politiche – ha detto -. Sono stati cinque anni difficili, anche con problemi interni. Ma l’obiettivo è di continuare il grande lavoro svolto". Sono intervenuti Patrizio La Pietra (sottosegretario di Stato alle politiche agricole), Tiziana Nisini (parlamentare della Lega), Anna Maria Celesti (Forza Italia, vice sindaco di Pistoia), Simone Spezzano (Noi moderati). In sala anche l’onorevole Erica Mazzetti e politici di Regione e Comuni.

Piera Salvi