Benedetta Gaggioli da soprano a cantautrice Il suo racconto intimo con "Winter circle"

E’ con il nome d’arte Beta Libre, che Benedetta Gaggioli, soprano quarratina, ha deciso di dare una nuova svolta alla sua carriera pubblicando il suo album d’esordio "Winter circle". Pur continuando il percorso professionale come cantante lirica, Benedetta ha inciso un disco che oscilla dal genere sperimentale al pop, dalla musica leggera alle espansioni elettroniche. Il nome Beta Libre da un lato riecheggia il diminutivo di Benedetta, dall’altro il suo segno zodiacale (Beta librae è la stella più luminosa della costellazione della Bilancia). "E’ un album in cui ho investito molto in tempo, energie, risorse. Un viaggio nel mondo sonoro e emotivo personale e intenso. Ho sempre scritto canzoni per esprimere ciò che sento attraverso la mia voce e la musica e le parole – ha spiegato Benedetta – a partire dal primo brano, "Childhood", dedicato all’infanzia". La cantante non però è solo interprete delle quattordici tracce, alcune delle quali sono già uscite sulle sulle principali piattaforme musicali come spotify e youtube. Tutto il disco infatti è stato scritto, suonato, arrangiato e registrato dall’artista, aiutata nell’arrangiamento e nella registrazione da Riccardo Landi. Ad Andrea Benassai (che è anche pianista e arrangiatore dei Modà) è stato poi affidato il lavoro finale di mixaggio e masterizzazione.

Daniela Gori