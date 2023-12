Ben 22mila litri da "travasare"

La cisterna che si è ribaltata, che appartiene a una ditta di Afragola, conteneva 22mila litri circa di Gpl. Il mezzo non ha urtato altri veicoli e si è fermato poco prima di un lampione . I vigili del fuoco hanno potuto accertare che non c’erano state fuoriuscite del materiale dal mezzo, sottoposto a costante osservazione. I nuclei specializzati del travaso utilizzano un pompa per trasferire il Gpl in un’altra cisterna. Dopo si procede alla bonifica della cisterna incidentata, che viene riempita di azoto.