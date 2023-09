"Bello veramente", torna il festival Due giorni di parole e di musica

Due giorni di (im)perfetti incastri tra parole e musica, tra natura e territorio. Si replica per il festival "Bello veramente" che nei giorni 8 e 9 settembre apre la sua seconda edizione, nel contesto del Parco di Montuliveto. Il pacchetto per ognuno dei due singoli giorni comprende un talk e poi due concerti, con dj set a chiudere. Si parte venerdì alle 19 con la chiacchierata "Cinema 99 cent" con Isacco Salvi, attore e sceneggiatore, e Samuele Breschi, regista, entrambi pistoiesi. Uno sguardo, mediato da Lorenzo La Porta, sul cinema indipendente raccontato anche attraverso la proiezione di "Phoebe", corto horror del quale gli ospiti sono ideatori, autori, sceneggiatori, registi e attori finanziatori. Alle 21.30 tocca agli Acanto entusiasmare il pubblico. Il quartetto pistoiese mid 90s è il risultato di una serie di influenze assorbite dall’area metropolitana e dunque cittadina e dal vicino Appennino, con sonorità capaci di miscelare indie rock, onirico e nostalgico. Musica non stop e alle 22.30 i Barkee Bay, la cui musica parla il linguaggio comune delle emozioni, della vita vera, consapevoli così di raccontare un pezzo di realtà che appartiene a ciascuno di noi. Archiviata la prima giornata, eccoci dunque al programma di sabato 9, inaugurato alle 19.30 da un talk sul tema "Giovani, ambiente, città", un dialogo con Legambiente Pistoia sulle opportunità della città di Pistoia per i giovani. Finite le chiacchiere, si torna alla musica: ore 21.30, sul palco del parco Giovapiugiova+Grindalf, occasione questa per suonare "Giova+Giova", primo ep dell’artista, assieme alle tracce di "Animali notturni", album di debutto. Atmosfere indie, lo-fi, pop e RnB garantite. Alle 22.30 sarà invece il momento di Rares, cantautore ‘raro’, un mix di synth e melodie anni 60, di idiomi e contaminazioni, di bellezza e magia.

A organizzare il festival, l’associazione (nonché affiatato gruppo di amici) ‘Bello Veramente’, nata per aumentare la proposta culturale della città attraverso la realizzazione di festival ed eventi in grado di coinvolgere e creare valore per la comunità, e che lo scorso anno aveva concentrato la proposta alla stand up comedy, una forma ibrida di teatro-spettacolo giocato sull’improvvisazione e la complicità del pubblico. Sostenitori del festival sono Autodemolizioni Dolfi, Chianti Banca, Concagri Giardineria, Il Nido Immobiliare. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito. Per informazioni 366.1110583; [email protected]

l.m.