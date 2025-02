Bellettini: "La sicurezza si ottiene mantenendo vivo il centro"

"La situazione in città pare fuggita di mano. In piazza del Popolo e piazza XX settembre, dal crepuscolo in poi si percepisce una sensazione di disagio e insicurezza, per non parlare della pineta e delle aree limitrofe alla stazione Montecatini Centro, come va Garibaldi e via Don Minzoni". Inizia così l’intervento sulla sicurezza del consigliere di minoranza Andrea Bellettini (Fanucci Sindaco). "Chi accusa quelli che contestano l’attuale amministrazione di fare chiacchiere da bar – prosegue l’esponente della minoranza – o cercare visibilità forse non ha compreso la gravità della situazione, il peso della responsabilità di chi si trova ad amministrare Montecatini e il significativo distacco creato con la città. La maggioranza deve assumersi la responsabilità morale e politica di quello che succede tanto più se in campagna elettorale si sono sbandierate soluzioni poi neppure tentate, senza alibi provenienti dal passato".

Bellettini sottolinea che "la sicurezza si fa in tanti modi, serve la forza, ma serve anche ricreare in un luogo il senso comunità e farlo vivere ai suoi cittadini per poterlo strappare al degrado e questa è l’unica soluzione nel lungo termine che bisogna mettere in atto a Montecatini sia per i suoi cittadini, che per le categorie economiche che vedono ogni giorno la desertificazione della città. Le nostre proposte non sono cambiate: creazione di presidi fissi come potrebbe essere lo spostamento di alcuni uffici comunali, ad esempio della Polizia Municipale, all’interno della stazione del centro. Riqualificazione delle aree più degradate come era la nostra idea della Via della Cultura, un insieme di arte, eventi e nuovo arredo pubblico atto a far rivivere via Don Minzoni, piazza del Popolo, via Garibaldi, piazza Gramsci, portarci persone e strapparle al degrado. Poi altra cosa, fornire maggiori strumenti possibili alla polizia Municipale, lavorando su i regolamenti antidegrado rendendoli più stringenti e vincolanti, nei limiti della legge, per dargli ancora più spazio di azione".

