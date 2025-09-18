Chi era Bati, l’amico di Renzi morto mentre andava a funghi. L’impegno politico, la difesa dei lavoratori

Pistoia, 18 settembre 2025 – Un uomo innamorato della sua città, della quale non mancava mai di notare cosa si poteva migliorare e a farlo presente a chi di dovere. Un impegno che per anni ha portato avanti anche nel lavoro, prima all’AnsaldoBreda e poi all’Hitachi, e nella politica. Oggi lo piangono davvero in tanti, Giovanbattista Grasso. Per tutti era semplicemente Bati. E’ morto nella giornata di mercoledì 17 settembre mentre si dedicava a una delle sua passioni, i funghi. E in questa stagione in cui i boschi della Montagna Pistoiese sono una fungaia a cielo aperto, Bati aveva scelto una bella giornata di sole per dedicarsi a uno dei suoi passatempi preferiti. Una passione che condivideva col fratello Pino, morto nel dicembre 2018.

Grasso ieri aveva scelto Sambuca Pistoiese per cercare i funghi; all’ora di cena, non avendo più sue notizie, è scattato l’allarme e dopo tre ore di ricerche incessanti il suo corpo è stato trovato a terra, privo di vita, stroncato presumibilmente da un malore.

Giovanbattista Grasso mentre andava a funghi, una sua grande passione

La politica

Lungo il suo impegno in politica, altra grande passione. Grasso fu segretario del circolo del Pd “Ugo Schiano” di Hitachi proprio quando arrivarono i giapponesi, un momento cruciale per l’importante stabilimento industriale. Nel 2017 entrò in consiglio comunale sempre in quota Pd. Ma per Grasso, grande amico di Matteo Renzi, fu inevitabile seguire le sorti dell’ex sindaco di Firenze e spostarsi verso Italia Viva, della quale fu promotore e responsabile organizzativo a Pistoia. Provò a ricandidarsi in Comune nel 2022, ma non fu eletto.

I ricordi

Non appena la notizia della morte di Bati ha iniziato a circolare, nella tarda serata di mercoledì, uno dei primi a esprimere un pensiero di cordoglio è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "La notizia della scomparsa improvvisa di Giovanbattista “Bati” Grasso mi addolora profondamente – le parole di Giani – Operaio alla Breda, è stato un punto di riferimento per Pistoia, impegnato con coraggio e passione nelle battaglie per i diritti dei lavoratori e nella difesa della salute, in particolare contro l’amianto. Una vita spesa con dignità e generosità, sempre al servizio della comunità. Alla famiglia, agli amici, a chi ha condiviso con lui lotte e speranze, esprimo la mia più sincera vicinanza. La Toscana perde una voce autentica del mondo del lavoro, ma il suo esempio resterà vivo. Addio Bati”.

Anche gli ex colleghi lo hanno ricordato: sul profilo del Circolo Aziendale Hitachi si legge che il circolo “piange la scomparsa di Giovanbattista Grasso, nostro socio storico ma soprattutto grande amico. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte del consiglio e dello staff tutto. Ci mancherai carissimo Bati”.

San Marcello Piteglio (Pistoia), 18 settembre 2025 – Tragedia nei boschi di Sambuca Pistoiese, dove nella giornata di mercoledì 17 settembre ha perso la vita Giovanbattista Grasso. Sessantuno anni, volto noto della politica pistoiese e della fabbrica Hitachi di via Ciliegiole, Grasso era un grande appassionato di funghi e ieri, come era solito fare con grande determinazione e competenza, era uscito per una gita nei boschi. Intorno all’ora di cena, però, non avendo fatto ritorno a casa e non avendo dato più notizie ai suoi cari, è scattato l’allarme. Le ricerche si sono concentrate nella zona dell’Acquerino, tra Poggione e Badia a Taona.

A battere il territorio i soccorritori del Sast, oltre che alle squadre di Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Carabinieri. Dopo oltre tre ore di incessante ricerca nel buio, il corpo di Grasso è stato rinvenuto accasciato a terra, ormai privo di vita. Secondo le primissime ricostruzioni, a essergli fatale potrebbe essere stato un malore.

Si tratta del terzo cercatore di funghi che ha perso la vita in questa stagione, partita decisamente sotto una cattiva stella, dopo l’82enne deceduto nei boschi di Signorino, sulle colline sopra Pistoia, e l’85enne morto proprio in zona Acquerino, una settimana fa. Per tutti semplicemente «Bati», Giovanbattista Grasso è stato nel corso degli anni Duemila, fino al momento della pensione arrivato a gennaio del 2023, uno dei volti più noti fra i lavoratori dell’allora AnsaldoBreda poi divenuta Hitachi.

Ha sempre avuto incarichi di primo piano a livello sindacale e di rappresentanza dei lavoratori nell’azienda per poi intraprendere la carriera politica, sempre in città.

Pochi mesi prima, alla vigilia di Natale 2018 un grande dolore per la perdita del fratello Giuseppe, per tutti Pino (anche lui grande cercatore di funghi), portato via da un male incurabile.