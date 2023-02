"Basta violenza sulle donne" Gli esperti tra gli studenti

La violenza di genere, un fenomeno da combattere. L’istituto De Franceschi Pacinotti ha organizzato per oggi un importante convegno-conferenza di sensibilizzazione sul tema. Il titolo della manifestazione è "La violenza di genere… parliamone insieme". I relatori dell’incontro saranno Giovanna Sottosanti, presidente associazione 365 giorni al femminile, e la psicologa Martina Bencini del centro antiviolenza Liberetutte. L’incontro, preceduto dal saluto della presidente soci Coop Pistoia Paola Birindelli, prevede un confronto e un dibattito. Studenti ed esperti si troveranno, quindi alle 10 di oggi nella sala Soci Coop viale Adua (parcheggio Coop viale Adua).

"L’istituto De Franceschi Pacinotti ringrazia molto la sezione soci Coop di Pistoia e la sua presidenza per la disponibilità gratuita della sala. Questo evento infatti, sia per il De Franceschi Pacinotti che per la sezione Soci Coop Pistoia, si pone in linea di continuità con la splendida collaborazione che si verificò lo scorso anno in occasione della festa ’Un sorriso per l’Ucraina – scrive in una nota l’istituto –. Per quanto riguarda la scuola, per l’organizzazione dell’evento, hanno fattivamente collaborato con la dirigente Elena Pignolo, che porterà il proprio saluto, i docenti Serena Doroni, Tatiana Aloia, Riccardo Fagioli, Salvatore Leonetti, Silvia Pagnoccheschi e Carolina Cianchi".

Il tema dell’evento è, appunto, la violenza di genere. Un tema particolarmente importante per una scuola in cui sono presenti spesso classi e dipartimenti quasi esclusivamente maschili ed altri femminili. "Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere, ovvero la violenza agita dagli uomini contro le donne proprio perché donne che siano esse compagne, figlie, sorelle, madri, conoscenti... – sottolinea l’istituto –. In questo senso la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni. Poiché nella gran parte dei casi le donne subiscono atti di violenza all’interno della famiglia spesso si parla anche di violenza domestica. Tuttavia la violenza domestica include anche atti violenti contro i bambini, gli anziani e in generale i membri di un nucleo familiare che, seppur altrettanto deprecabili, non avvengono necessariamente sulla base del genere". Studentesse e studenti, preparati dai propri docenti, parteciperanno al dibattito con domande pertinenti sul ruolo dei centri antiviolenza e sule prime avvisaglie che devono far scattare l’allarme in una potenziale vittima.