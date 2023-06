Basetti entra in maggioranza dopo aver lasciato il gruppo "dem"

Già lo scorso settembre aveva scelto di lasciare il centrosinistra, affermando di non condividere più la linea politica del Partito democratico per motivare il suo addio. E proprio nei giorni scorsi, Andrea Basetti ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo di maggioranza. A renderlo noto è stato il presidente del consiglio comunale, Roberto ’Roy’ Bardelli, all’inizio della scorsa seduta consiliare svoltasi qualche giorno fa. "Basetti ha chiesto di entrare a far parte della maggioranza, con una richiesta protocollata lo scorso 24 maggio – ha detto a tal proposito Bardelli – ed il gruppo ha accolto la sua richiesta". Uniti per Serravalle vede quindi aumentare di un’unità il numero dei consiglieri.

"Ringrazio il capogruppo Stefano Agostini e mi complimento per il lavoro sin qui svolto – le prime parole del diretto interessato, aggiungendo poi una frase sibillina che sembra forse una sorta di "risarcimento" al suo ex-partito per non aver informato i vertici dem del suo passaggio – al Pd dico che quando una persona viene rammentata rappresenta comunque un segnale positivo". Basetti, candidatosi al consiglio alle scorse elezioni comunali tra le fila del Centrosinistra per Serravalle, a sostegno del candidato Sandro Cioni. Era stato eletto dopo aver ottenuto 111 preferenze (lo stesso numero di voti fatto registrare da Franca Frosini) risultando il più votato della lista alle spalle degli attuali consiglieri Caterina Benini (239) Francesco Romagnoli (164) e Silvano Barbasso (136). La sua esperienza tra i banchi dell’opposizione, nella seconda legislatura Lunardi, non è però durata molto: già lo scorso autunno aveva maturato la decisione di lasciare il Centrosinistra per Serravalle, dicendo di non riconoscersi più nel Pd e ponendo l’accento sull’addio di alcuni esponenti. E dopo qualche mese trascorso di fatto da consigliere indipendente, sarà ora consigliere di maggioranza.

G.F.