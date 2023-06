Bartolini all’attacco "Trovare soluzione"

"Da qualche giorno gli abitanti di Marliana non hanno il medico di famiglia sul territorio e quindi dovrebbero trovarsi un professionista a Pistoia o a Montecatini – afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega –. L’Asl competente si giustifica dicendo che nessuno abbia, finora, accettato l’incarico, ma occorre il massimo impegno per risolvere la palese problematica, pensando specialmente al disagio che tale lacuna potrebbe comportare alle persone anziane, residenti nella località pistoiese. Magari trovando delle forme d’incentivazione per far sì che qualche giovane camice bianco, decida di prestare la sua opera in loco".