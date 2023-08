Barriere Disabili a Serravalle: "Censimento da Integrare"

Il parere del Difensore Civico, interpellato in merito all’adozione del PEBA "non è favorevole" all’amministrazione comunale. Questo è quanto sostiene Serravalle Civica, a proposito del ’Piano eliminazione delle barriere architettoniche’ sul territorio. Un documento che, stando a quanto puntualizzato sempre dalla formazione civica, il Comune non avrebbe ancora adottato. L’amministrazione aveva fatto sapere in precedenza che il Difensore Civico aveva "preso atto della volontà espressa dalla giunta Lunardi di arrivare all’adozione dell’atto", dopo aver censito le aree sulle quali intervenire.

E gli esponenti di Serravalle Civica hanno voluto controreplicare. "Le barriere architettoniche da abbattere, secondo la legge, non riguardano solo, gli edifici pubblici ma quelli inerenti gli spazi urbani e la mobilità – ha specificato la referente Elena Bardelli –: il Difensore Civico esige quindi un’integrazione del censimento, che non è appunto il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Prevede infatti il coinvolgimento della popolazione, l’adozione da parte della giunta e l’approvazione definitiva del consiglio comunale".