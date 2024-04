Barriere di sicurezza: ultimi lavori per riaprire il ponte di Maresca

Potrebbe riaprire presto il "Ponte di Marmo", essendo stata avviata la procedura per l’assegnazione della direzione lavori al viadotto di Maresca. Si tratta dell’anello mancante necessario per posizionare le barriere, dopo la cui installazione il ponte potrà tornare percorribile dal traffico veicolare. Con la determina firmata il due aprile 2024, dal funzionario responsabile del procedimento, Antonio Pileggi, si potrà procedere all’individuazione del direttore dei lavori che non può essere un dipendente della Conglomerati Spa, che si è aggiudicata l’appalto e, in questo caso neppure dell’Amministrazione provinciale. È stato pertanto necessario individuare una figura esterna a cui assegnare il servizio di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza, in fase di esecuzione dell’intervento di installazione della nuova barriera stradale bordo ponte sul viadotto Maresca in Comune di San Marcello Piteglio. Con questa determina sarà possibile farlo, dando finalmente inizio alla fase finale della tormentata vicenda che vede il ponte chiuso in parte o del tutto da oltre cinque anni e mezzo. Si potrà finalmente quantificare il danno e quindi la consistenza dei ristori che la Regione si è impegnata a garantire. Nel caso in esame: "l’intervento riguarda la fornitura e posa in opera di circa 315 ml di barriera stradale bordo ponte H2, comprensiva di rete metallica leggera, da installare sul Viadotto Maresca, in località Maresca, nel Comune di San Marcello Piteglio". Il costo di questa parte dell’operazione si attesta intorno ai 120mila euro, provenienti da uno stanziamento ministeriale in cui sono compresi lavori lungo le strade provinciali SP18, SP633, SP38, SP20, SP21e SP24, e dovrebbe portare, preso atto che il materiale necessario, circa 315 ml di barriera stradale bordo ponte H2, comprensiva di rete metallica leggera, da installare sul viadotto stesso, risulta essere già in magazzino della ditta che si è aggiudicata l’appalto, e come auspica sommessamente il sindaco del Comune interessato, Luca Marmo, alla riapertura nel corso del mese di maggio, dando così conferma alla voce che girava da qualche tempo proprio relativamente alla riapertura in quel periodo.

Andrea Nannini