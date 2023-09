Barriere anti rumore a Serravalle: ora l'incontro

Un incontro con la cittadinanza, per cercare di fare il punto e raccogliere pareri sulle questioni più impellenti per la frazione di Masotti. Iniziando a quanto pare dalla questione legata all’installazione delle barriere anti-rumore (che di tanto in tanto torna a tenere banco) e dello stato del torrente Stella (a seguito delle ultimi riscontri di Arpat arrivati il mese scorso). Questa l’iniziativa promossa dal Comitato per il territorio della provincia di Pistoia e da Serravalle Civica, per un incontro che si terrà a quanto sembra alle 21.15 odierne presso la pizzeria "La Perla". Un confronto che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe servire in primis a saggiare gli umori dei residenti di Masotti (raccogliendo eventuali nuove segnalazioni) in merito ai progetti in cantiere. Partendo dalla realizzazione delle barriere fonoassorbenti. Un piano che non si è ancora concretizzato. E stando a quanto sostenuto qualche settimana fa dalla formazione civica di Elena Bardelli, alla base di questo stallo ci sarebbe un rimpallo di responsabilità e competenze fra Regione Toscana ed Autostrade Spa. "Avevamo scritto a Stefano Baccelli, assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, per chiedere a che punto fosse l’iter che dovrà portare alla realizzazione delle barriere – avevano spiegato di recente gli esponenti di Serravalle Civica – e l’assessore ci ha detto che abbiamo sbagliato interlocutore, in quanto la gestione delle infrastrutture in questione riguarderebbe Autostrade". E su queste basi, il gruppo aveva esternato la volontà di scrivere alla società autostradale, per chiedere ragguagli sulle tempistiche.

Giovanni Fiorentino