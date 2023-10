"Barone de’ Franceschi". Fondatori nuovo presidente

A distanza di due mesi dalla scomparsa, a 86 anni, dello storico presidente Eugenio Fagnoni, la "Fondazione Barone de’ Franceschi" ha una nuova guida: al timone di comando, infatti, da pochi giorni è stato nominato dal Ministero dell’Istruzione, e sottoscritto dal direttore generale scolastico regionale Ernesto Pellecchia, Fabio Fondatori, 56 anni, è figura ben nota in città per aver ricoperto sia cariche pubbliche come capo di gabinetto del sindaco Renzo Berti che private, passando per un anno a essere presidente dell’Us Pistoiese e poi attivo da dodici anni nel mondo vivaistico con svariate esperienze e competenze. Il lavoro e l’impegno non mancheranno, soprattutto per l’eredità pesante lasciata dallo stesso Fagnoni.

"Arrivo in una Fondazione che ha avuto un grande presidente che ha fatto tantissimo per valorizzare il ruolo dell’ente, dell’istituto “Barone de’ Franceschi“ e come li ha inseriti al meglio nella comunità – ammette Fondatori – appena ricevuta l’ufficialità dell’incarico, del quale sono molto onorato, ho parlato a lungo con la dirigente e con i professori: devo ovviamente prendermi del tempo per conoscere ogni singolo aspetto, a partire dallo statuto che risale addirittura al 1942".

Sarà da qui che dovranno partire progetti ed avventura nuove, legate al rapporto fra scuola e mondo imprenditoriale per far si che gli studenti dell’agrario possano essere al centro delle iniziative future da mettere in piedi. "Sarà opportuno valorizzare quello che è, a tutti gli effetti, un polmone verde dentro la città e partecipato dalla stessa – aggiunge il neo presidente –: è una realtà che ha un’anima alla quale dovremo, tutti quanti insieme, provare a dare un qualcosa in più per collegarla all’identità "verde" di Pistoia per assistere ad un vero e proprio rilancio. Quella che ho di fronte è una sfida notevole, e ringrazio chi mi ha nominato, ma al momento devo ancora capire molte cose quindi dovrò prendermi del tempo per analizzare tutto ciò che è il mondo Fondazione. Dal mio punto di vista porterò la conoscenza del settore del verde che ho maturato negli ultimi dodici anni in varie aziende, oltre al legame che ho con le istituzioni: l’importante sarà non soffermarsi soltanto sui vivai ma sull’intero mondo dell’agricoltura".

Come detto, un ruolo-chiave della Fondazione oltre a lanciare e sposare progetti sociali, sportivi e di aggregazione, è quello di dare un sostegno alla scuola per quello che dovrà essere, alla fine, lo sbocco occupazionale per gli studenti. "Penso che si dovrà rafforzare quello che è l’incrocio fra le offerte del mondo del lavoro con la scuola – conclude Fabio Fondatori – le ragazze ed i ragazzi dell’istituto Agrario dovranno essere protagonisti di iniziative da realizzare per farsi conoscere alle imprese del settore".

Saverio Melegari