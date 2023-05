Baroncelli "Partono nuove opere col Pnrr"

Partono altre importanti operegrazie al Pnrr: riqualificazione sismica della palestra alla scuola materna e primaria Don Milani di Spedalino e messa a norma dello stadio Bellucci. I lavori alla don Milani (aggiudicati con ribasso dello 0,1 per cento con un valore dell’offerta di 619.374 euro), partiranno al termine dell’anno scolastico e si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2025. Le aule saranno regolarmente fruibili, ma non sarà disponibile la palestra, quindi il Comune dovrà trovare un’alternativa. Aperto il cantiere per la messa a norma e parziale rifacimento degli spogliatoi dello stadio Bellucci (440mila euro dal Pnrr): i lavori dovranno terminare entro il 2023. Sono allestiti gli spogliatori provvisori. Con il vicesindaco Fabrizio Baroncelli, che ha la delega al coordinamento e sviluppo dei progetti legati al Pnrr, abbiamo fatto il punto. Per la riconversione in asilo nido (460mila euro) dell’ex cucina comunale di via Bellini è in corso la gara. "Scade il 16 maggio – informa Baroncelli –, l’inizio dei lavori è previsto a giugno e la conclusione a fine 2025. Siamo, invece, in graduatoria, ma in attesa di risposta che dovrebbe arrivare entro il 31 maggio, per la riconversione in nido dell’ex scuola di Catena". Per questa opera il finanziamento è sui 700mila euro. Per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione della scuola materna di San Michele (900mila euro): "Anche quest’opera è in graduatoria, ma più indietro rispetto alla ex scuola di Catena, per cui è probabile che non rientri tra quelle in graduatoria fino al 31 maggio. Ma visto che tutti i fondi potrebbero non essere assegnati e noi abbiamo il progetto pronto, confidiamo in una riapertura delle graduatorie. Siamo tra i comuni più virtuosi della Toscana e questo è già un bel risultato".

Piera Salvi