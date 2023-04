Barbara Pratesi Tre opere alla Pro Biennale

Ancora tante soddisfazioni dal punto di vista artistico e professionale per Barbara Pratesi, sia come pittrice che organizzatrice di eventi con l’associazione di cui è presidente "I colori del silenzio". Dal 5 al 9 maggio prossimo l’artista nostrana (originaria di San Marcello Pistoiese, ma quarratina d’adozione) avrà tre sue opere esposte nel padiglione Spoleto alla Pro Biennale 2023 di Venezia. "Un forte equilibrio estetico e l’attenzione si posa istintivamente all’essenzialità della forma, la plasticità e la pienezza del colore, vero protagonista delle opere", si legge nella presentazione dei lavori selezionati dell’artista, a firma del curatore Salvo Nugnes, che ha definito l’arte di Barbara Pratesi intrisa di: "Un forte magnetismo le cui tonalità si accostano con carattere e audacia".

Una bella occasione che consente all’artista di mettere ancora una volta in evidenza la sua professionalità e la tecnica maturate con l’esperienza pluriennale in vari contesti. La Pro Biennale è infatti un evento collaterale alla Biennale di Venezia che ha l’obiettivo di creare condivisione tra gli artisti e dare loro più visibilità.

"Far conoscere – ha osservato Vittorio Sgarbi che ha fatto parte della giuria selezionatrice – la propria capacità di interpretare il mondo, questo è l’arte: il modo di vedere il mondo che ognuno ha e che è giusto che si conosca, e non sia soltanto una ricerca che uno coltiva per se stesso". Intanto con l’associazione "I colori del silenzio" Barbara sta preparando alcuni eventi, nell’ambito della manifestazione "Lago di Santonuovo in arte", di cui il 10 settembre il concorso ex tempore sarà l’appuntamento clou. Pittori e artisti professionisti, ma anche amatoriali, avranno a disposizione un’intera giornata immersi nell’ambiente naturale del lago della frazione di Quarrata, per realizzare opere anche a più mani ispirati dagli elementi del paesaggio. Ad anticipare la manifestazione sarà però, sempre al lago di Santonuovo, una serie di eventi di contorno, per favorire la socializzazione, la condivisione di interessi, la cultura inclusiva, che rientrano tra le finalità dell’associazione.

Il 20 maggio alle ore 15,30 ci sarà la presentazione delle unità cinofile "Cave canem asd", con una dimostrazione di ricerca di persone da parte dei cani addestrati. Nell’occasione sarà anche possibile partecipare con il proprio amico a quattrozampe alla sfilata e concorrere a vari premi, tra cui "Il cane più somigliante al padrone".

Il 3 giugno alle 21 "Arte, musica e performance contro la violenza sulle donne", il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Anna Maria Marino che sostiene le persone vittime di violenza. Il 24 giugno, alle 21,30, lo spettacolo dell’artista comico toscano Alessandro Paci, dal titolo "Non solo barzellette". Inoltre, dal 13 maggio al 30 settembre ogni sabato sera il lago sarà animato dalla "Tombola in allegria".

Daniela Gori