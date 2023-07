Barbara Cassiani, ex infermiera e volontaria della Croce Verde di Pistoia, se ne è andata a 53 anni

Se ne è andata dopo una lunga malattia a soli 53 anni Barbara Cassiani, ex infermiera professionale e volontaria, per molto tempo, del servizio tartaruga della Croce Verde di Pistoia. A renderlo noto la famiglia, Fabrizio Carraresi., dal quale Barbara ha avuto la figlia Chiara. La donna si era ammalata due anni fa ed era anche stata sottoposta ad un intervento a Prato. La malattia seppur non debellata sembrava sotto controllo ma negli ultimi mesi è riesplosa non lasciandole scampo. La 53 enne ( ne avrebbe compiuti 54 il prossimo 9 luglio ) si è spenta all’hospice di Spicchio mercoledì notte, nel sonno. Cassiani era molto conosciuta in città. Infermiera professionale, ha per molto tempo lavorato all’ospedale fiorentino di Careggi. Poi decise di lasciare la professione e si dedicò all’assistenza domiciliare delle persone anziane.

Amante degli animali, la sua vera passione, per tanto tempo ha dedicato il suo tempo libero al servizio tartaruga della Croce Verde di Pistoia. Barbara saliva colma di amore nell’ambulanza destinata al primo soccorso agli animali. Non solo, in casa si prodigava ad allevare i suoi amati gatti e non mancava mai di mettere annunci o divulgare notizie di adozioni di animali abbandonati. Un dolore la sua malattia per tutta la sua famiglia, nell’ultimo periodo infatti la sua esistenza è passata spesso all’interno degli ospedali. Grande commozione nei social per la sua scomparsa. In tanti hanno scritto messaggi di cordoglio al compagno Fabrizio e alla figlia Chiara. La salma di Barbara Cassiani è esposta attualmente alle cappelle della Misericordia di Pistoia e, questa mattina alle 9, verrà celebrata una breve funzione di ricordo proprio nello stesso posto. La salma poi verrà trasportata a Firenze. Alla famiglia di Barbara le più sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.

