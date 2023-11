Bandito "mascherato" tenta la rapina all’alba

E’ stato un tentativo di rapina a mano armata, fortunatamente terminato senza nulla di fatto, quello che all’alba di martedì 31 ottobre è successo al bar Johnny.Lo di Bonelle. Un brutto episodio che ha vissuto e affrontato coraggiosamente Giusy, la madre del titolare Johnny Lo Cicero che, come di consueto era all’apertura del locale intorno alle 5 di mattina per aspettare i fornitori di paste e pizze, nell’attesa che arrivasse il figlio a darle il cambio dietro il bancone. "Ero sulla porta quando si è presentato questo tipo, molto alto, con il cappuccio del giubbotto alzato e il volto coperto dalla maschera di Anonymous del film V per Vendetta – ci ha raccontato ieri Giusy, ancora un po’ scossa dalla disavventura – proprio per il fatto che era il giorno di Halloween non mi sono preoccupata, pensando fosse un cliente che voleva scherzare. Mentre entravamo nel bar infatti io gli ho detto “dolcetto o scherzetto?“. Lui però mi ha seguito dietro il bancone e ha cominciato a indicarmi il registratore di cassa, poi a toccarlo ripetutamente sul display, senza mai dire una parola. Siccome la cassa non si apriva lui ha tirato fuori una pistola e me l’ha puntata contro, ancora indicando la cassa, ma io ho reagito urlando “aiuto, aiuto!“. Forse ha intuito che fuori qualcuno stava chiamando i carabinieri ed è fuggito via".

Il rapinatore, che per tutto il tempo non ha mai proferito parola, si è allontanato a piedi correndo per strada, forse aveva un mezzo parcheggiato nei paraggi. Nelle immagini della videosorveglianza, così abbiamo appreso, si vedrebbe tutta la scena: lui che la segue dietro il bancone, le manate sulla cassa, la pistola (che le immagini confermerebbero senza tappo rosso), il volto della donna all’inizio sorridente e poi terrorizzata, rintuzzata dietro il bancone. E sono proprio le manate sul registratore di cassa che potrebbero aiutare gli inquirenti a risalire all’identità dell’uomo, nel caso siano già state schedate, e che i Carabinieri hanno acquisito insieme al video. "Non posso pensare a mia madre da sola in quella situazione – dice Johnny – sto male al solo pensiero che la rapina poteva sfociare in una tragedia. E’ un mistero poi il perché l’uomo non abbia preso nient’altro, e sia venuto all’orario di apertura, quando in cassa ci sono solo i pochi soldi per fare il resto ai clienti".

Daniela Gori