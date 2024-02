Banco farmaceutico. Acquistare medicinali per le persone bisognose

PISTOIA

Torna anche nella provincia di Pistoia la Giornata di Raccolta del Farmaco. Da oggi al 12 febbraio, come ogni anno in tutta Italia, si svolgerà la ventiquattresima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. Per sette giorni in 29 farmacie aderenti sarà possibile acquistare farmaci, cosiddetti da banco, da automedicazione (come antinfluenzali, antinfiammatori, antipiretici, antisettici e disinfettanti, preparati per la tosse, antistaminici, decongestionanti nasali e altre tipologie) senza obbligo di ricetta medica, affidandoli al farmacista stesso e, tramite le associazioni di volontariato, donandoli alle persone che ne hanno bisogno.

"La povertà sanitaria è esplosa in maniera consistente e tutti siamo chiamati ad aiutare le persone più in difficoltà - sottolineano Sandra Palandri amministratore unico Farmacie Comunali - Farcom e Andrea Giacomelli, presidente dell’Ordine dei Farmacisti e di Federfarma Pistoia e Luigi Giammichele del Banco Farmaceutico -. Le farmacie pubbliche e private sono pronte e disponibili. Grazie ai nostri spazi e al personale qualificato è possibile incrociare i bisogni sanitari di persone in difficoltà economica con la nota generosità dei nostri concittadini. Speriamo di poter confermare anche quest’anno il trend di donazioni precedenti".

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Pistoia, si svolge ogni anno grazie al coordinamento di diversi enti e associazioni come Farcom-Farmacie Comunali Pistoiesi, Federfarma Pistoia, Ordine dei Farmacisti, Banco Farmaceutico, Caritas Pistoia, Farmadono, Cisom, Dynamo Camp, Insieme verso nuovi orizzonti, Rotary Club Pistoia-Montecatini, Casa Famiglia la Conchiglia, Congregazione Suore Domenicane, Oami Onlus, Mediterranea Saving Humans, Croce di Malta.

"Un appuntamento con la solidarietà - ricorda Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale e presidente della Società della salute pistoiese -, con attenzione alle persone più fragili. Quello della donazione è un gesto importante, perché vede la generosità e la solidarietà di molti contribuire al benessere e ai bisogni di tutta la comunità". Nella provincia di Pistoia l’iniziativa si svolge da dieci anni, con il numero di farmacie aderenti in perenne crescita. Dal 2015 al 2023 sono stati raccolti circa 13.500 farmaci, per circa 94.500 euro.

"La campagna del Banco Farmaceutico - sottolinea Margherita Semplici, assessore comunale alle partecipate -, manifesta una volontà precisa delle farmacie comunali e non di essere al servizio del territorio con azioni integrate e diversificate, in prima linea per contrastare la povertà sanitaria in una logica di sostegno e agevolazione dell’accesso alle cure e ai servizi anche alle persone svantaggiate".