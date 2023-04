Banca Alta Toscana, si cambia A San Michele resta solo l’atm Filiale più grande a San Piero

La banca trasloca, ma il bancomat resta. I vertici di Banca Alta Toscana hanno accolto la richiesta di mantenere a San Michele lo sportello Atm, manifestata da tanti clienti della zona, in vista della chiusura della filiale, che avverrà a maggio, con il potenziamento dell’altra agenzia aglianese in piazzetta Caruso, a San Piero. In realtà si tratta di un ripristino, perché lo sportello bancomat di San Michele è disattivato dal novembre scorso, quando i banditi, di notte, lo fecero saltare con l’esplosivo, portando via i soldi e causando considerevoli danni all’interno del locale. Da mesi i cittadini sono privi, nella frazione, di uno sportello Atm dove fare prelievi, estratti conto e ricariche. Con il trasloco dell’agenzia, questi servizi saranno riattivati. "Sarà ripristinato un servizio che per qualche mese è stato interrotto – informano il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci (a sinistra nella foto) e il direttore Tiziano Caporali –, accogliendo le richieste della comunità. Quanto alla nuova agenzia, fornirà servizi ancora migliori". La filiale di San Michele ha circa 1.700 clienti, ma c’è chi ha difficoltà con home banking e i nuovi canali digitali, per questa ragione molte persone, nel dicembre scorso, nell’apprendere della chiusura a San Michele avevano espresso preoccupazione e chiesto di riattivare almeno il bancomat. "Il gruppo Iccrea, a cui Banca Alta Toscana ha aderito, sta investendo sulla digitalizzazione e dobbiamo adeguarci – spiegano Banci e Caporali –. E’ in atto un processo di rinnovamento di tutte le agenzie. Va considerato che le agenzie più grandi possono garantire maggiore continuità di servizio e più efficienza. Banca Alta Toscana si evolve per dare risposte e assistere ogni tipo di clientela, però vuole mantenere la tradizione e non dimentichiamo i soggetti più deboli e gli anziani".

La filiale di San Piero si sta preparando al potenziamento. Quando sarà completato, avrà una superficie quasi raddoppiata con servizi e spiccate professionalità: un’area self all’ingresso per snellire l’attività, per esempio per le operazioni di pagamento, tutti i servizi bancari e due operatori dedicati agli investimenti. "La filiale di San Piero – concludono Banci e Caporali – è già tra quelle che utilizza di più i servizi automatici di cassa, dimostrando che c’è un’utenza evoluta".

Piera Salvi