Banca Alta Toscana L’utile sfiora i 13 milioni Quadruplicato dal 2021

Il Consiglio di amministrazione di Banca Alta Toscana ha approvato il bilancio 2022, che sarà sottoposto all’assemblea dei soci, prevista tra la fine di aprile e l’inizio di maggio: l’utile netto è di 12,6 milioni di euro, più che quadruplicato rispetto al 2021. "Il miglior risultato storico della nostra Bcc", sottolineano Alberto Vasco Banci e Tiziano Caporali, rispettivamente presidente e direttore generale dell’istituto di credito, che opera nelle province di Pistoia, Prato e Firenze. La raccolta complessiva, è stato spiegato, è cresciuta del 22%, attestandosi a 1,8 milioni di euro. Anche gli impieghi lordi a clientela evidenziano una variazione positiva del 18%, raggiungendo quasi un miliardo. Il patrimonio netto supera i 100 milioni di euro, mentre il tasso dei crediti deteriorati si attesta al 3,4 %, quindi più basso della media di molti istituti di credito.

Nel corso del 2022 la Banca ha proseguito nella cessione di sofferenze e di inadempienze probabili. Anche gli indici di solidità patrimoniale, che attestano la solidità di un istituto di credito (il Cet 1 capital ratio di Banca Alta Toscana è del 18,9%), sono rassicuranti e – si spiega – ampiamente superiori ai limiti posti dalla vigilanza e pienamente adeguati rispetto a quelli indicati da Iccrea Banca.

"La politica che abbiamo intrapreso - spiega Caporali - è quella che da sempre caratterizza Banca Alta Toscana: ingenti accantonamenti prudenziali e attenzione alle imprese e alle famiglie del territorio, in una fase economica caratterizzata da tanti fattori di incertezza, a partire dall’inflazione che colpisce maggiormente i nuclei a basso reddito. Siamo impegnati in un processo di modernizzazione della Banca, procedendo però nel solco della nostra tradizione, orientata dall’attenzione alla persona e alle esigenze di ognuno". Soddisfatto del risultato raggiunto il presidente Banci. "Un utile di oltre 12 milioni di euro, più 400% rispetto all’anno precedente, è molto positivo, per non dire eccezionale. E non è tutto, perché noi siamo una banca di credito cooperativo e reinvestiamo sul territorio il risparmio che qui viene raccolto, contribuendo alla crescita dell’economia locale. Fare utili per una Bcc significa incrementare il patrimonio, aumentare la sicurezza e l’affidabilità della banca per i nostri risparmiatori. Significa anche poter fare più prestiti e più mutui ai nostri soci e clienti e quindi in ultima analisi contribuire allo sviluppo dell’economia locale. I buoni risultati conseguiti - prosegue il presidente - ci consentono inoltre di continuare a sostenere le tante iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo che arricchiscono le comunità locali. A queste iniziative abbiamo contribuito sotto forma di beneficienza, mutualità e sponsorizzazioni, per circa 350.000 euro distribuiti lo scorso anno. Il 2022 è stato inoltre l’anno in cui sono stati fortemente incrementati i servizi e i soci di Mutua Alta Toscana".

Patrizio Ceccarelli