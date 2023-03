Bambini al freddo Genitori in allarme riportano i figli a casa Il Comune corre ai ripari

I bambini della scuola dell’infanzia di Campo Tizzoro erano al freddo in questi giorni. Nelle aule c’erano 15 gradi. Un problema all’impianto di riscaldamento che si è ripresentato anche quest’anno. L’ufficio tecnico del Comune di San Marcello Piteglio, preso atto del notevole disagio, fa sapere che i tecnici sono subito intervenuti e il guasto è stato riparato.

"Riteniamo legittima la preoccupazione espressa da alcune famiglie – scrivono il vicesindaco, Giacomo Buonomini e l’assessore Roberto Rimediotti – e speriamo che la rapidità con cui cerchiamo di intervenire, e che ci è stata riconosciuta, possa servire a mitigarla. L’attenzione all’efficienza dei plessi scolastici è prioritaria e, qualora emergano problemi, gli interventi di sistemazione e ripristino sono avviati con la massima priorità".

L’edificio ospita i bambini fin da tempi lontani: prima era gestito dalle suore, che vi risiedevano, poi è passato alla pubblica amministrazione. Manifesta chiaramente i segni del tempo e, nonostante tutta la buona volontà c’è bisogno di molti interventi per renderlo efficiente. Potrebbe venire in soccorso la scuola di Maresca che, completamente rinnovata ed efficiente, dà garanzie in abbondanza e ospitare i bambini della materna di Campotizzoro potrebbe risolvere il problema in attesa della bella stagione. Questo risolverebbe anche il problema delle famiglie che, quando il riscaldamento non funziona, devono riportare i bambini a casa e non sempre è possibile.

"Il Comune di San Marcello Piteglio – prosegue la nota – ha da tempo attivato un piano di ammodernamento, messa in sicurezza e sostituzione di larga parte dei plessi scolastici. In particolare per Campo Tizzoro ricordiamo che è in corso la progettazione del nuovo plesso didattico, già finanziato con i fondi del Pnrr, che sarà destinato a ospitare la nuova sede della scuola dell’infanzia in sostituzione dell’attuale plesso che il Comune ha in comodato". Nel piano di riordino di tutti gli edifici infatti, con la demolizione e successiva ricostruzione dell’attuale scuola elementare, questa ospiterebbe tutta l’attività delle scuole materne del versante adriatico del Comune, mentre tutte le classi delle primarie potrebbero essere portate a Maresca.

Andrea Nannini