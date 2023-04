Balzo delle compravendite "Si cercano case migliori"

Una casa sempre più grande ed efficiente, possibilmente indipendente, acquistata nella maggior parte dei casi da un quarantenne che è impiegato, o lavoratore dipendente, e che nei due terzi degli acquisti non ha problemi ad accendere un mutuo. Come ogni anno, arrivati all’inizio della primavera, lo staff di Mediatori Group della zona di Pistoia traccia una linea su ciò che ci si è lasciati alle spalle per quanto riguarda il mercato immobiliare in provincia andando ad analizzare i flussi di vendita (ed acquisto) suddividendo le varie tipologie di compratori e quelli che sono i loro interessi. "La pandemia ci ha indicato la casa come luogo non solo per dormire ma anche per vivere – ammettono da Mediatori Group – secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, in Italia le compravendite sono aumentate nel 2022 del 4,5% che cresce fino all’8,5% nella nostra provincia: non è stato un nuovo accesso alla prima casa, ma di un accesso ad una casa migliore".

Secondo l’analisi fornita, a prevalere nel numero di acquisti c’è la fascia 35-45 anni con un profilo prevalentemente maschile e professionalmente impiegato o lavoratore dipendente. Per quanto riguarda l’identikit del venditore si afferma la fascia 55-64 anni di età, impiegato o lavoratore dipendente. Sempre su questo fronte, va segnalato come il 67% dei compratori ha facilità a reperire un mutuo e, nel complesso, solo il 4% del mercato si muove per acquistare una casa come investimento. Analizzando le tendenze di ricerca nella zona della provincia di Pistoia, invece, si nota una leggera diminuzione della richiesta di terratetti e di case appartenenti a grandi complessi rispetto all’anno precedente. Tuttavia, sono gli immobili situati in piccoli complessi a registrare il maggior interesse da parte dei potenziali acquirenti. C’è, poi, l’altra faccia della medaglia ovvero l’identikit di chi mette in vendita il proprio bene: aumentano le case indipendenti, diminuisce l’offerta per strutture che sono inserite in un grande complesso e, per la scelta finale, ci si basa su bassi costi di manutenzione, la luminosità e l’altezza dei vani.

"Riassumendo i dati rilevanti sulle compravendite effettuate con Mediatori Group – concludono – su Pistoia e provincia il prezzo medio del compravenduto è stato di 148mila euro, in aumento rispetto al 2021 e con le proposte che vengono accettate con una media di trentaquattro giorni". Con l’occasione, è stato tracciato un quadro anche del mercato degli affitti, a seconda di cosa è emerso dalle locazioni durante il 2022. La maggioranza dei contratti (44,2%) è stata fatta da chi ha in famiglia un solo reddito e sono rapidissimi i tempi per definire la trattativa di un immobile già arredato (i più numerosi presenti sul mercato) che si aggirano intorno ad una settimana. "Complessivamente c’è stata una contrazione dell’offerta in questo mercato – ammettono da Mediatori Group Pistoia – sintetizzando le motivazioni su tre aspetti: l’avanzare del superbonus del 110%, il ritardo sul responso dei mutui e l’aumento dei prezzi. Proprio per quanto concerne i mutui, c’è da mettere in evidenza l’aumento dei tassi di interesse arrivati al 3,58% del gennaio di quest’anno e questo ha spinto molti richiedenti a preferire quelli a tasso fisso anziché variabile. Nonostante questa corsa verso l’alto, però, il mercato continua a crescere registrando un +1,7% sulle vendite e +0,2% sul prezzo al mq nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".

Saverio Melegari