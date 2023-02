Bagni dice no al biogas "Un evento disastroso"

Si chiama impianto a digestore anaerobico e dovrebbe nascere per produrre biogas, biometano e compost di qualità, a Tana Termini, appena due passi dal confine tra i Comuni di San Marcello Piteglio e quello di Bagni di Lucca. Per ora è riuscito a compattare tanti tra cittadini, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, in un deciso no al suo avvio. Questo è quanto emerso nella partecipatissima riunione di lunedì scorso al Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca. L’impianto riguarda i due Comuni, entrambi a guida ispirata al centrosinistra, ma mentre l’amministrazione Marmo, peraltro poco coinvolta nel danno economico ipotizzato dai contrari all’impianto, dedica attenzione agli aspetti burocratici, quella di Bagni di Lucca ha votato all’unanimità, in Consiglio comunale, la richiesta alla Regione di non concedere le autorizzazioni alla Pistoia Compost srl. Le motivazioni sono numerose e l’assessore Priscilla Valentino ha definito la costruzione dell’impianto "un evento disastroso". All’indice c’è l’aumento del traffico stimato in almeno 80 camion al giorno, buona parte sulle strade della Lucchesia, ma anche quelle sammarcelline ne sarebbero pesantemente interessate, una sorta di ripetizione dell’esperienza del traffico generato dalla costruzione della diga di Bilancino, ma con l’aggiunta del puzzo. Da Popiglio gli abitanti che hanno deciso di far sentire la loro voce sono numerosi e se ne capisce il disagio, il tanfo di quando operava nell’impianto la fallita Sistemi Biologici è ben presente nella loro memoria. Poi c’è il danno economico che interessa oltre cento imprese legate alle attività che si svolgono grazie al fiume, dal rafting all’accoglienza si parla di oltre 60mila presenze all’anno.

Un po’ come dire che l’energia pulita va bene, ma bisogna salvaguardare anche la possibilità di lavorarci in questo mondo pulito. Già nel 2019, a seguito dell’infausta esperienza della Sistemi Biologici, (allora si disse che di compost non ne era stato venduto nemmeno un chilo), tutta la valle si mobilitò contro quel progetto, oggi, sia pure in abiti diversi, si torna a parlare di compostaggio e fisiologicamente si riattivano i contrari. Luca Di Guardo, ingegnere portavoce del mondo di rafting e outdoor, ha consegnato al sindaco di Bagni di Lucca un circostanziato documento con l’elenco dei danni che si andrebbero a produrre in caso di realizzazione. L’iter per vedere la conclusione di questa storia sarà lungo, forse qualche anno, ma la certezza è che il grosso dei danni lo subirebbero i cugini d’oltre confine che questo digestore proprio non lo vogliono.

Andrea Nannini