Bagarre inceneritore, consiglio infuocato. Respinto lo "stop": minoranza in rivolta

Montale (Pistoia), 22 novembre 2023 – Scontro duro tra maggioranza e opposizione nel consiglio straordinario sull’inceneritore. Alla fine la maggioranza di centrosinistra ha respinto la proposta dei gruppi di minoranza (centrodestra e Insieme per Montale) di confermare la delibera consiliare del 2018 che esprimeva la volontà di chiudere l’inceneritore. Secondo le opposizioni il sindaco Ferdinando Betti ha violato quella delibera del 2018 "che era vincolante" quando ha approvato l’avviso del Cis per la manifestazione di interesse su "riconversione o ammodernamento" dell’impianto. "Il sindaco non poteva farlo – ha detto il consigliere di centrodestra Alberto Fedi – è andato oltre i suoi poteri, perché il consiglio aveva deliberato all’unanimità chiusura e riconversione, non un ammodernamento dell’inceneritore".

Il sindaco Ferdinando Betti ha risposto facendo notare che nelle linee programmatiche con cui si è candidato ed è stato eletto nel 2019 "la parola dismissione non c’era più, c’era la riconversione". "Ho cambiato la mia narrativa personale – ha aggiunto Betti – e non me ne vergogno. Le situazioni sono mutate, c’è stata la crisi energetica e ci sono nuove tecnologie impiantistiche che sono migliorative, bisogna trovare e percorrere nuove strade, tenendo conto anche del rispetto dovuto a una azienda che ha 30 dipendenti. Comunque – ha precisato – la manifestazione di interesse non è vincolante e chiameremo i cittadini a esprimersi con un percorso partecipativo e alla fine deciderà il consiglio comunale. Mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto e che dico ora - ha concluso – è una posizione condivisa dalla maggioranza". Il sindaco ha informato di aver avuto incontri con i sindacati e le associazioni di categoria, con quest’ultime che "hanno auspicato che l’impianto continui a lavorare ammodernato con investimenti importanti".

Durissime le repliche delle opposizioni. "Se lei ha cambiato idea – ha affermato la capogruppo di Insieme per Montale, Barbara Innocenti – doveva venire in consiglio e farla approvare. Peccato che non ha informato nessuno, come nessuno le ha dato il mandato per procedere ad una manifestazione di interesse per l’ammodernamento dell’impianto". Fedi ha obiettato al sindaco che se anche le sue linee programmatiche indicavano la riconversione, questa è una cosa diversa dall’ammodernamento.

"Nessuno in questi anni ha contestato la riconversione – ha osservato Fedi – in quanto essa implicava la dismissione; ma nessuno ha mai parlato di ammodernamento fino alla pubblicazione dell’avviso del Cis dell’aprile scorso". Franco Vannucci ha usato parole forti accusando Betti di essersi comportato "da monarca". "Se cambia idea – ha aggiunto – un sindaco serio si dimette". "Mi sento preso in giro come cittadino – ha sostenuto il capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli – si dice una cosa e poi se ne fa un’altra". Il centrodestra accusa il sindaco di essersi piegato alla volontà della Regione di mantenere l’inceneritore di Montale "per non aumentare i rifiuti in discarica".

"Non è vero – ha replicato il vice-sindaco Emanuele Logli – non siamo succubi a nessuno e lo dimostra il fatto che abbiamo mantenuto gli utili del Cis nell’azienda anziché prendere i dividenti nel bilancio comunale per l’eventualità di una bonifica dell’impianto: nulla quindi è deciso".