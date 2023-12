Babbo Natale in elicottero. Il Comitato replica

"Non vogliamo essere coinvolti in diatribe politiche: il comitato è apolitico e l’evento sul quale qualcuno ha gettato fango è dedicato ai bambini". Parola di Tiziana Schifano, presidente del Comitato dei Rioni sulla questione "Arriva Babbo Natale...in elicottero", domani nell’area sportiva di Casalguidi. Iniziativa finita al centro di uno scontro politico, anche per i costi da qualcuno ritenuti eccessivi. Accuse e attacchi che Schifano rispedisce al mittente: "La somma, di 4950 euro, messa a disposizione dal Comune per l’evento, è destinata a coprire tutte le spese dell’organizzazione: l’acquisto di più di 400 giocattoli da donare ai bambini, le spese per la sicurezza, per la pulizia dell’area, assicurazione e allestimento del gazebo e intrattenimento musicale. L’elicottero è una iniziativa del comitato ed è a nostro totale carico. Poi sarà cura del Comitato dei Rioni rendicontare ogni centesimo".