Azzurri nello speciale e nel gigante

Dopo la presentazione delle squadre partecipanti alle finali internazionale della 41esima edizione di Pinocchio sugli sci e l’accensione della fiaccola, che si è tenuta ieri pomeriggio, stamani alle 9 tocca alla categoria Under 14, che si misurerà su due manche di slalom speciale, e alla categoria Under 16 che invece dovrà affrontare due manche di gigante. A difendere i colori azzurri ci sono due squadre per un totale di venti atleti. Per il Team A nella categoria Under 14 ci sono Giada D’Antonio Giada (S.C. Vesuvio), Vittoria Pais Bianco (S.C. Auronzo), Marco Mancini (S.C. Vesuvio), Leonardo D’Incà (S.C. Trichiana); tra gli Under 16 Camilla Gottardi (U.S. Monti Pallidi), Marta Giaretta (Falconeri Ski Team), Anna Trocker (Seiser Alm Ski Team), Luca Loranzi (S.C. Madonna di Campiglio), Alex Silbernagl(Seiser Alm Ski Team) e Giulio Paolo Cazzaniga (S.C. Valchisone). La seconda squadre vede invece "schierati" per gli Under 14 Carlotta Pedrolini (S.C. Skiing), Ludovica Vottero (S.C. Sansicario), Riccardo Depetris Pollini (S.C. Ossola), Andrea Ludovico Chelleris (Sci Cai Monte Lussari), per gli Under 16 Giulia Alverà (S.C. Cortina), Anais Lustrissy (S.C. Crammont), Nicole Giaquinto (S.C. Orezzo), Federico Massimilla (S.C. Manta), Luigi Attanasio (S.C. Sette Colli) ed Edoardo Lallini (S.C. Livata).