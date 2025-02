Avvocato scrittrice: "Romanzo d’amore e di rinascita"

Da avvocato ad autrice di romanzi d’amore il passo è breve. Silvia Dal Pino, nata a Montecatini Terme nel 1969, è avvocato dal 2001 e svolge la professione nella piccola cittadina termale da svariati lustri. ’Isula Rossa’, pubblicato da Santelli, è il suo romanzo d’esordio. Quando la vita ti spoglia di tutto ciò che conosci, l’unica scelta che rimane è rinascere più forti di prima: questa è la promessa dell’Isula Rossa, dove Sara si risveglia dopo un incidente, proiettata senza preavviso in una vita nuova, con una nuova identità. Quella di Caterina. Sarà proprio sull’isola che Sara si riscoprirà, con l’aiuto di personaggi come Pascale e Alberto, ciascuno incarnante un aspetto diverso della lotta tra ciò che sembriamo e ciò che siamo destinati a diventare. "Un’emozionante storia d’amore - commenta Silvia Dal Pino - ambientata in una Corsica che non fa solo da sfondo, ma è complice silenziosa delle vicende".