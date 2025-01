Avvocati in prima linea: "Battaglia per la sicurezza"

Ci sono anche gli avvocati della Camera Penale di Pistoia in prima linea nella Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo, che si è celebratata ieri 24 gennaio. "Una data significativa - commenta la presidente della Camera Penale, l’avvocato Daria Bresciani – . Con il Direttivo della Camera Penale di Pistoia abbiamo realizzato un video per ricordare e celebrare la ricorrenza del 24 gennaio: Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo. E’ una ricorrenza che è stata istituita in onore dei colleghi di tutto il mondo che hanno sacrificato la loro vita in nome del diritto di difesa. E abbiamo voluto farlo anche per ricordare a noi stessi, prima di tutto, e ai non operatori del diritto, l’importanza e l’indefettibilità del ruolo del difensore. Il video nasce dunque dalla volontà di far conoscere ai più questa data, di spiegare come è nata, e a chi è dedicata quest’anno, cioè agli avvocati della Bielorussia, dove oramai dal ’94 vige un regime caratterizzato da una dura repressione degli oppositori politici oltre che dei giornalisti e degli avvocati. Vogliamo anche ricordare che l’Avvocato in Pericolo non è solo quello che in Paesi dittatoriali esercita la propria professione a rischio della vita, ma anche chi, in regimi democratici come il nostro, è fatto obiettivo di minacce, ingiurie e financo di altre forme di violenza, per il fatto, ad esempio, di difendere soggetti ritenuti ’indifendibili’ dall’opinione pubblica. Noi sosteniamo e ribadiamo con forza che non esiste la categoria degli ’indifendibili’, il diritto di difesa è un diritto inviolabile che la nostra Carta Costituzionale riconosce a chiunque".

La Giornata internazionale degli avvocati in pericolo ricorre il 24 gennaio di ogni anno e questa data è stata scelta per ricordare il massacro di Atocha, a Madrid, del 24 gennaio del 1977, in cui, per mano terrorista, nel periodo di transizione tra la dittatura franchista e la democrazia, furono uccisi cinque avvocati e feriti altri quattro, professionisti esperti di diritto del lavoro, colpevoli di aver aiutato lavoratori e lavoratrici più poveri e vulnerabili a far valere i loro diritti. Lo scopo di questa giornata è quindi, quello di attirare l’attenzione della società civile e delle autorità pubbliche sulla situazione degli avvocati in determinati paesi, al fine di aumentare la consapevolezza delle minacce e dei rischi che gli stessi affrontano nell’esercizio quotidiano della loro professione.