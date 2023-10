Avvicinare i ragazzi alle tradizioni iacopee

Far avvicinare i ragazzi alle tradizioni pistoiesi, in particolare a quella del Cammino del San Jacopo. È questo l’obiettivo che si è posto l’Istituto Suore Mantellate, che nella mattinata di ieri ha presentato nella propria sede una mostra con disegni a tema jacopeo realizzati nel corso dello scorso anno scolastico dagli studenti di seconda superiore del Liceo Scientifico ad indirizzo tradizionale e scienze applicate. La mostra rimarrà esposta fino al 3 novembre e per chiunque sarà possibile ammirare le opere realizzate. L’iniziativa, dal titolo "Un’alternativa è possibile", ha visto la partecipazione dell’associazione L’Acqua Cheta, bottega del commercio equo e solidale, che ha premiato i ragazzi che hanno preso parte al progetto con un attestato, consegnando agli autori dei migliori disegni un buono da spendere all’interno della Bottega. Ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono stati Giada Degl’Innocenti, Augusto Alì, Iris Skenderay, Sofia Mezzani, mentre Carlotta Gori ha ottenuto il primo premio. "Sono fiera di quello che hanno fatto i ragazzi – afferma Rita Pieri, preside dell’Istituto Suore Mantellate –. Ci fa piacere e onore che il progetto possa rappresentare un modo per rinsaldare l’unione tra Pistoia e le tradizioni jacopee". "L’associazione Acqua Cheta è sempre aperta a progetti di questo tipo – sottolinea il responsabile Gabriele Fedi –. La nostra bottega si distingue per la volontà di cercare la novità, anche nelle azioni da compiere e nei comportamenti da seguire. Spero che quanti più ragazzi possano abbracciare un’esperienza unica come quella del Cammino di San Jacopo".

Michele Flori