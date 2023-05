Avanti tutta su San Lorenzo Pubblicati i primi due bandi In attesa di novità sul museo

Più di tre tre milioni di euro per riscrivere intanto due dei cardini estetico-architettonici che compongono uno dei nuclei urbani più "veri" della città. Qui piazza San Lorenzo per la quale da poco era stata annunciata l’imminente riqualificazione all’insegna di un concetto faro: rivitalizzazione. Si entra dunque nell’operativo, certamente quello burocratico, con la pubblicazione di questi giorni sulla piattaforma telematica della Regione Toscana di due bandi di gara che riguardano due dei cinque progetti nei quali si articola l’intervento che nel suo complesso vale 20 milioni di euro, finanziato quasi totalmente dai fondi del Pnrr. Intervento il cui destino potrebbe intrecciarsi, almeno questa sarebbe la volontà dell’Amministrazione, con il futuro – tuttora nebuloso –del museo Marino Marini. Staremo a vedere.

Uguali importi per ripensare la piazza e le aree limitrofe da un lato e per ristrutturare e riqualificare Villa Benti dall’altro. Nell’arco di un paio di anni, questa è la proiezione del Comune, una delle piazze principali della città (si parla di tre anni invece per quel che riguarda il complesso nella sua interezza, che nelle volontà del Comune, come detto, potrebbe anche accogliere le opere del Maestro) sarà completamente rinnovata per accogliere nuove funzioni e ulteriori spazi di socializzazione e incontro.

A disegnare la fisionomia della ‘nuova’ piazza sarà lo studio Microscape Architetti Associati di Lucca individuato a seguito di avviso pubblico di manifestazione d’interesse nella volontà di permettere a questo spazio di riconquistare una sua unitarietà prospettica, includendo le chiese di Santa Maria delle Grazie e di San Lorenzo e l’ex oratorio di Sant’Ansano. Il progetto vuole conciliare armonicamente antico e moderno con, tra le altre cose, la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti lungo i fianchi laterali est e ovest delimitando così nuovi percorsi e spazi sosta, una nuova pavimentazione, nuove panchine e nuovo impianto di illuminazione a valorizzare le tre facciate monumentali.

La strada a est (quella che passa di fronte a Villa Benti) verrà liberata dagli stalli auto e ridotta leggermente di sezione, nell’intenzione di far dialogare l’edilizia con il nuovo spazio pubblico. L’attuale area a parcheggio verrà ricalibrata nel numero degli stalli, prevedendo un’ampia zona pedonale. A ovest, lato Ceppo, il parcheggio verrà poi delimitato dalla strada con una serie di aiuole con arbusti e alberature. È in una di queste aiuole che è stata prevista la nuova collocazione del monumento commemorativo oggi ubicato davanti la chiesa di San Lorenzo. Previsti anche un nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche e un impianto di irrigazione a servizio delle aree verdi. Per candidarsi a questo primo step sulla piattaforma Start della Regione gli operatori economici hanno tempo fino alle ore 9 del 15 maggio.

Capitolo Villa Benti: verranno riqualificati gli ambienti già a uso di uffici pubblici, allo scopo di ospitare gli uffici dei servizi cultura e tradizioni, turismo e informatica, nonché la sede dell’assessorato di riferimento. Il progetto – affidato a un raggruppamento temporaneo di professionisti capitanato dall’architetto Giulio Senserini di Arezzo – è stato improntato a garantire funzionalità e accessibilità degli uffici stessi, aprendo alla possibilità di utilizzare gli spazi esterni per eventi aperti al pubblico. L’edificio sarà sottoposto a interventi di carattere impiantistico in un’ottica di risparmio energetico e di tipo strutturale. Per questa seconda tranche, gli operatori economici possono identificarsi sulla piattaforma Start entro le 10 del 16 maggio.

l.m.