Autovelox della discordia La Montalese nel mirino "Rispettate i cittadini"

Tre multe nel solo mese di maggio prese con l’autovelox del Pontenuovo. E’ successo a un nostro lettore, Giacomo Bianchi, come a tanti altri automobilisti che percorrono la via Montalese (che nel tratto di Pontenuovo si chiama ancora via Sestini). "Non discuto il fatto che ero in eccesso di velocità (62 Kmh la prima volta, 50 la seconda e 48 la terza) – afferma l’automobilista – ma discuto del metodo. I tratti precedenti hanno un limite di velocità di 50 kmh e solo la zona del ponte lo ha ridotto a 40 kmh. Capisco che può essere pericoloso quel ponte con doppia curva, ma lo è altrettanto dover frenare per ottemperare al limite. Basterebbe – aggiunge – l’inserimento di dissuasori o altri artifici stradali per far ridurre la velocita". Il nostro lettore fa notare che "dopo anni di installazione di autovelox ’fittizi’ (il riferimento è ai box arancioni che per anni sono rimasti vuoti, nda), solo negli ultimi tempi ci ritroviamo dei veri rilevatori di velocità. Sono certo di non essere l’unico con questo problema – conclude Bianchi –: solo gestendo la cosa con intelligenza e rispetto dei cittadini sarà possibile far rispettare la velocità definita senza dissanguare i già provati contribuenti". Che siano molti, probabilmente moltissimi, gli automobilisti multati con autovelox nel tratto col limite a 40kmh, anche per velocità di poco superiori alla soglia consentita, risulta da svariate testimonianze. Va rilevato tuttavia che la polizia municipale di Pistoia e il Comune non hanno mai fornito, finora, dei dati pubblici e precisi sul numero di multe effettuate sulla Montalese, sulle velocità superiori al limite rilevate e sugli introiti ricavati. La pubblicazione di tali dati, oltre che un segno di trasparenza, sarebbe anche utile a far capire se gli autovelox hanno avuto o meno una efficacia nella riduzione della velocità dei veicoli.

Giacomo Bini