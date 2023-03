Automobilisti troppo indisciplinati Contravvenzioni per centomila euro

AGLIANA

Un totale di poco superiore ai 107mila euro, composto in larga parte da multe per il mancato rispetto del Codice Stradale. A tanto ammontano le sanzioni elevate nel quarto e ultimo trimestre del 2022 dagli agenti della polizia municipale di Agliana, rese note dal Comune nei giorni scorsi in una determina. L’organico, che nel recente passato aveva denunciato carenze numeriche, è stato rinforzato nei mesi scorsi con nuove assunzioni e conta adesso nove effettivi, nell’ambito del progetto di "riorganizzazione della macchina comunale" presentato lo scorso dicembre dal sindaco Luca Benesperi e dall’assessore Maurizio Ciottoli. Nel periodo compreso fra i mesi di settembre e di dicembre dello scorso anno, sono state accertate contravvenzioni che raggiungono 107.460 euro. E a farne le spese sono stati soprattutto automobilisti indisciplinati: ben 78.541 euro arrivano infatti dalla voce "sanzioni CdS da famiglie", e contemplerebbero, in buon sostanza, infrazioni al Codice della Strada quali il superamento dei limiti di velocità, cinture di sicurezza non allacciate, utilizzo del cellulare alla guida e parcheggi in sosta vietata. Meno consistente, ma non per questo marginale, è il capitolo relativo alle "sanzioni CdS da imprese": in questo caso, i vigili della comandante Maria Pignatiello hanno contestato irregolarità varie per un ammontare di 26.854 euro. La terza voce, "sanzioni diverse dal CdS da persone fisiche-famiglie", vale invece 2.103 e si riferisce ai controlli e alle operazioni svolte dalla municipale che non riguardano direttamente il codice stradale. Una cifra, quest’ultima, che potrebbe aumentare nel futuro prossimo alla luce dell’installazione di undici nuove telecamere che dovrebbero trovare posto al Parco Pertini e Carabattole, nei giardini di via Pisa, nei pressi delle scuole Rodari e Sestini, in prossimità del passaggio pedonale tra piazza IV Novembre e Piazza Gramsci e in via Coppi, via Lungo Calice e via Buzzati. Si tratta di "occhi elettronici" pensati in primis per rappresentare un’azione di contrasto efficace al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il report relativo ai primi tre mesi di questo 2023, che si chiuderà il prossimo 31 marzo e verrà reso noto nelle prossimo settimane, potrebbe già risentire degli effetti dei primi provvedimenti sopracitati. Per il momento però, gli automobilisti (e non solo) sono avvisati.

G.F.