Autolinee Toscane assume Autisti, analisti e non solo

Cerca personale Autolinee Toscane. In dettaglio, l’azienda seleziona conducenti con patente di guida D o E e relativo Cqc, IT Data Analyst per i sistemi applicativi con laurea in informatica o ingegneria informatica e buona conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione, addetti alla manutenzione, un addetto al servizio di prevenzione e protezione per la sede di Firenze con laurea triennale o diploma di perito tecnico o geometra. L’azienda di proprietà francese ricerca inoltre un analista del territorio, un ingegnere di manutenzione e un addetto alla programmazione rete orari e turni con laurea in ingegneria o diploma di perito informatico programmatore, un certificatore dati di esercizi. I giovani che non possiedono patenti specialistiche hanno infine l’opportunità di essere inseriti nella scuola di autisti di Autolinee Toscane. Nel percorso formativo sono comprese – senza spese – anche le abilitazioni alla guida del bus. Tutti i dettagli sulle posizioni aperte sono consultabili al link: https:www.at-bus.ititlavoraconnoi.